Merkel, tartışmalı 'Erdoğan şiiri' hakkında yorum yapamayacak

DW Türkçe'nin haberine göre Tagesspiegel gazetesi, Almanya Başbakanlığı'nın şiirle ilgili olarak bu eleştiriyi bir daha dile getirmeyeceği yönünde mahkemeye taahhütte bulunduğunu bildirdi. Gazete, hükümetin bu bilgiyi yargı süreci devam ettiği için teyit etmediğini de bildirdi.
Jan Böhmermann'ın 31 Mart 2016'da ZDF kanalında yayınlanan "Neo Magazin Royale" adlı programda okuduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şiir Türkiye'de büyük tepki görmüş, Alman kamuoyunda da sanatsal özgürlüğün sınırları konusunda tartışmalara neden olmuştu. Şiiri "kasıtlı olarak kırıcı" diye nitelendiren Başbakan Merkel, gelen eleştirilerin ardından bu açıklamasının hata olduğunu kabul etmişti.
Böhmermann, açtığı davada hükümetin nesnel ve tarafsız olma zorunluluğuna dikkat çekerek bu ifadenin bir daha kullanılmayacağına dair taahhüt açıklaması talep etmişti. Böhmermann'ın davayı kazanması durumunda söz konusu ifadenin, Başbakanlık internet sitesindeki ilgili basın konferansının protokolünden de çıkarılması gerekecek.
Böhmermann'ın açtığı dava, Berlin İdare Mahkemesi'nde gelecek Salı günü görülecek. Salı günü davada karar çıkması bekleniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)