Merkel, tartışmalı 'Erdoğan şiiri' hakkında yorum yapamayacak

Almanya'da komedyen Jan Böhmermann'ın tartışmalı Erdoğan şiirini 'kırıcı' olarak nitelendiren Başbakan Merkel mahkemelik oldu. Başbakanlık, ifadenin bir daha kullanılmayacağını taahhüt etti.

© REUTERS / Morris Mac Matzen Tartışmalı Erdoğan şiirini yazan Alman komedyen Böhmermann, Merkel'e dava açtı

2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir şiiri televizyon programında okuyan Alman hicivci Jan Böhmermann'ın Başbakan Angela Merkel'e karşı açtığı men davasında sona yaklaşılıyor. , o dönem şiiri "kasıtlı olarak kırıcı" diye nitelendiren Merkel'in tarafsızlık ve nesnellik yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle ifadenin bir daha tekrarlanmaması için mahkemeye başvurmuştu.

DW Türkçe'nin haberine göre Tagesspiegel gazetesi, Almanya Başbakanlığı'nın şiirle ilgili olarak bu eleştiriyi bir daha dile getirmeyeceği yönünde mahkemeye taahhütte bulunduğunu bildirdi. Gazete, hükümetin bu bilgiyi yargı süreci devam ettiği için teyit etmediğini de bildirdi.

Jan Böhmermann'ın 31 Mart 2016'da ZDF kanalında yayınlanan "Neo Magazin Royale" adlı programda okuduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şiir Türkiye'de büyük tepki görmüş, Alman kamuoyunda da sanatsal özgürlüğün sınırları konusunda tartışmalara neden olmuştu. Şiiri "kasıtlı olarak kırıcı" diye nitelendiren Başbakan Merkel, gelen eleştirilerin ardından bu açıklamasının hata olduğunu kabul etmişti.

Böhmermann, açtığı davada hükümetin nesnel ve tarafsız olma zorunluluğuna dikkat çekerek bu ifadenin bir daha kullanılmayacağına dair taahhüt açıklaması talep etmişti. Böhmermann'ın davayı kazanması durumunda söz konusu ifadenin, Başbakanlık internet sitesindeki ilgili basın konferansının protokolünden de çıkarılması gerekecek.

Böhmermann'ın açtığı dava, Berlin İdare Mahkemesi'nde gelecek Salı günü görülecek. Salı günü davada karar çıkması bekleniyor.