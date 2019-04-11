Ukrayna'da, 'Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi' kuruldu

Ukrayna’da uzun süredir gündemde olan ve "Avrupa Birliği'ne (AB) giriş sürecinde çok büyük bir adım" olarak değerlendiren Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi kuruldu.

Mahkemenin kurulumunu sosyal medya hesaplarından duyuran Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, mahkemenin açılışında yaptığı konuşmasında, "3 yıldır üzerinde çalıştığımız ve ülkemizdeki yolsuzlukla mücadele edecek olan mahkememiz bugün açıldı. Mahkemede görev alacak 38 yargıca görevlerinde başarılar diliyorum. Bu mahkemenin kurulması, Avrupa Birliği ve NATO yolunda yapılan anlaşmaların gerçeğe dönüşmüş somut kanıtıdır" dedi.

Довгоочікувана для України подія – запуск Вищого антикорупційного суду України.



Дякую кожному, хто повірив у реформу і цей суд, і почав писати нову історію та будувати нову систему, керуючись європейськими стандартами та цінностями. pic.twitter.com/Dn9a7xWhXj — Петро Порошенко (@poroshenko) April 11, 2019

Yeni kurulan mahkemede görev yapacak hukukçuların, uluslararası uzmanlar tarafından oluşturulan heyet tarafından yapılan sınavlar sonucu seçildiği de aktarıldı.