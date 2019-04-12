AB, Libya'da ateşkes çağrısını yineledi

"AB ve üyeleri tüm taraflara acilen ateşkes ilan etmeleri çağrısında bulunuyor" ifadesini kullanan Mogherini, Hafter güçlerinin Trablus'tan çekilmesi gerektiğini vurguladı.
Mogherini, uluslararası ve bölgesel aktörlere, Libya'daki taraflara "krizin çözümünün askeri değil, siyasi olduğunu anımsatmaları" çağrısında bulunarak, "Terör ve suç unsurlarının çatışmaya dahil olmasından endişe duyuyoruz. Libya'da taraflar kendilerini bu unsurlardan soyutlamalıdır" uyarısını yaptı.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
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