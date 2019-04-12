AB, Libya'da ateşkes çağrısını yineledi

Avrupa Birliği, Libya'daki çatışmaların durdurulması ve siyasi çözüm için çalışılması çağrısında bulundu.

© REUTERS / Faysal Omar Guterres: Libya'daki mültecilerin durumundan özellikle endişe duyuyorum

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, birlik üyesi ülkeler adına yayımladığı bildiride, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermesinin sivilleri tehlikeye düşürdüğünü, Libya ve bölge için terör tehdidi dahil ciddi sonuçlar doğurma riski taşıdığını ifade etti.

"AB ve üyeleri tüm taraflara acilen ateşkes ilan etmeleri çağrısında bulunuyor" ifadesini kullanan Mogherini, Hafter güçlerinin Trablus'tan çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Mogherini, uluslararası ve bölgesel aktörlere, Libya'daki taraflara "krizin çözümünün askeri değil, siyasi olduğunu anımsatmaları" çağrısında bulunarak, "Terör ve suç unsurlarının çatışmaya dahil olmasından endişe duyuyoruz. Libya'da taraflar kendilerini bu unsurlardan soyutlamalıdır" uyarısını yaptı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.