Kanadalı vekilden Karadeniz’e Ukrayna için NATO denizaltıları gönderme tehdidi

Kanada Avam Kamarası milletvekili James Bezan, NATO üyesi ülkeleri Karadeniz’deki varlığı ve Ukrayna'ya verilen silahların hacmini artırmaya çağırdı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Güvenlik Forumu'nda konuşan Bezan, "Varlığı artırmaktan kastımız denizaltılar. Halihazırda Akdeniz'de olan bu denizaltılar aniden Karadeniz'de ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

NATO ülkelerine, Ukrayna’ya verilen teknoloji ve silahların hacmini artırma çağrısında bulunan Kanadalı vekilin görüşüne göre bu, Kiev’e ‘Rus askerlere’ karşı koymakta yardımcı olacak.

Bezan, Batı ülkelerinin, Ukrayna’nın doğusunda silahlı krizin yaşandığı Donbas bölgesine gönderilebilecek silahlara sahip olduğunu belirterek, bu silahlardan kastının tanksavar füzeler, tüfekler olduğunu söyledi.