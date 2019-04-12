'Almanya, Suudi Arabistan'a ve BAE'ye silah gönderme kararı aldı'

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma kararı alan Alman hükümetinin, Federal Güvenlik Konseyi'nin gizli toplantısında bu ülkeye silah ihracatına onay verdiği belirtildi. Silah ihracatı yapılması onaylanan bir diğer ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE).

© AFP 2019 / Patrik Stollarz Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını 6 ay uzattı

Der Spiegel gazetesinin Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın yayınladığı bir listeye dayandırdığı haberine göre Alman hükümeti, Federal Güvenlik Konseyi'nin gizli toplantısında Suudi Arabistan ve BAE'ye silah ihracatı yapılmasını kabul etti.

Alınan karara göre Almanya, Suudi Arabistan'a silah sevkiyatını doğrudan değil, bu ülkeye kendi ürünlerini ihraç eden bir Fransız şirket üzerinden gerçekleştirecek.

BAE'ye ise Almanya ve Fransa'nın ürettiği Cobra tipi top mermilerine ilişkin koordinat belirleme sistemi aksamları ihraç edilecek.

Gazete, Suudi Arabistan ve BAE'ye sevkiyatın yeniden başlamasının Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile hükümette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri arasında varılan mutabakat sayesinde mümkün olduğunu da vurguladı.

SPD silah ihracat yasağının uzatılmasını talep ederken, CDU/CSU tarafı ise bu yasağın yumuşatılmasından yana görüş belirtmişti.

Mart sonunda Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suudi Arabistan'a onay verilen silah satışlarının durdurulmasına ilişkin kararın 30 Eylül 2019 tarihine kadar uzatıldığını belirtmişti.