'Almanya, Suudi Arabistan'a ve BAE'ye silah gönderme kararı aldı'

Alınan karara göre Almanya, Suudi Arabistan'a silah sevkiyatını doğrudan değil, bu ülkeye kendi ürünlerini ihraç eden bir Fransız şirket üzerinden gerçekleştirecek.
BAE'ye ise Almanya ve Fransa'nın ürettiği Cobra tipi top mermilerine ilişkin koordinat belirleme sistemi aksamları ihraç edilecek.
Gazete, Suudi Arabistan ve BAE'ye sevkiyatın yeniden başlamasının Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile hükümette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri arasında varılan mutabakat sayesinde mümkün olduğunu da vurguladı.
SPD silah ihracat yasağının uzatılmasını talep ederken, CDU/CSU tarafı ise bu yasağın yumuşatılmasından yana görüş belirtmişti.
Mart sonunda Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suudi Arabistan'a onay verilen silah satışlarının durdurulmasına ilişkin kararın 30 Eylül 2019 tarihine kadar uzatıldığını belirtmişti.
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