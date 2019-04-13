İsveç tecavüz dosyasını raftan indiriyor, İngiliz vekiller 'önce İsveç yargılasın' diyor

İsveç, Ekvador'un Britanya Büyükelçiliği'nde tutuklanan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın tecavüz ve cinsel taciz dosyasını tekrar açmayı düşünürken, İngiliz vekiller yargılama konusunda önceliğin İsveç'e tanınmasını talep etti.

Julian Assange'ın tutuklanmasının ardından İsveç'te zamanaşımı nedeniyle kapanan tecavüz ve cinsel taciz dosyaları yeniden gündeme geldi. Savcılık, tecavüz mağdurlarından birinin avukatının son gelişmeler doğrultusundaki talebi üzerine dosyayı yeniden incelemeye aldıklarını açıkladı.

Çoğunluğunu İşçi Partililerin oluşturduğu 70'ten fazla milletvekili ve Lordlar Kamarası üyesi ise, İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid'e hitaben bir mektup kaleme aldı. Mektup, Parlamento üyesi Diane Abbott'a da gönderildi.

'SORUŞTURMA KURALLARA UYGUN OLMALI'

Mektupta, İsveç iade talebinde bulunduğu takdirde, Assange'ın bu ülkede yargı karşısına çıkmasının garanti altına alınması, önceliğin İsveç'te olması istendi.

Cinsel şiddete maruz kalan kişileri destekleme çağrısı yapan siyasiler, Assange hakkındaki suçlamaların da kurallara uygun bir şekilde soruşturulmasının garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.

Tonight over 70 parliamentarians stand with victims of sexual violence, and are calling on both the Home Secretary and the shadow Home Sec to urge them both to be champions of action to ensure Julian Assange faces Swedish authorities and is extradited there if they so request: pic.twitter.com/uaJMM984Cc — stellacreasy (@stellacreasy) 12 Nisan 2019

​'KONU FAZLA POLİTİZE EDİLDİ, BAĞLAMINDAN ÇIKARILMASIN'

İmzacılardan Stephen Kinnock, Assange'ın etrafında gelişen tüm olayların bir hayli ‘politize edildiğini' söyledi ve mektubun "her şeyden önce Assange'ın İsveç'te tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlandığının altını çizmeyi amaçladığını" belirtti.

Kinnock, bu konunun bağlamından çıkmaması gerektiğinin önemini vurguladı.

İNİSİYATİF BAKAN JAVID'DE

BBC'ye konuşan avukat Rebecca Niblock, İsveç'in resmi olarak iade başvurusu yapması halinde Assange'ın yargılanması konusunda ABD ve İsveç arasında kimin önce olacağına karar verecek kişinin İçişleri Bakanı Sajid Javid olduğunu söyledi.

ABD, hükümetin gizli dosyalarını sızdırması nedeniyle Assange'ın iadesini talep ediyor.

KARAR 2 MAYIS'TA BELLİ OLABİLİR

© REUTERS / PETER NICHOLLS Polisin baskın yaptığı Assange hakkında İngiliz yargısından mahkumiyet, ABD'den iade talebi

Assange hakkındaki tecavüz ve taciz suçlamalarını kabul etmemiş, kendisine komplo kurulduğunu ve ABD'ye verilmek istendiğini savunarak yargılanmamak için 2012'de Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, Ekvador'un Assange'a verdiği sığınma hakkını kaldırmasının ardından, Assange'ı 2012 yılından beri bulunduğu büyükelçilik binasında ABD'nin talebi üzerine gözaltına alındı.

Assange, 2012'de tecavüz suçlamasından İsveç'in iade talebi sürecinde kefaletle bırakılma şartlarını ihlal ettiği ve yargı sürecinden kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Bu suçtan azami 12 ay hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine ise 2 Mayıs'taki duruşmada karar verilmesi bekleniyor.