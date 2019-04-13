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22:55 13 Nisan 2019
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    2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması’nın en iyileri

    Çernobil’deki eğlence partileri İngiliz medyasının gündeminde

    © Fotoğraf: Dave Searl/Historic Photographer of The Year
    Avrupa
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    Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nde 33 yıl önce yaşanan facianın ardından radyasyondan etkilenen yasaklı bölgeyi gündemine taşıyan İngiliz medyası, bölgenin kısa süre önce turistlere açılmasıyla gezginlerin sadece terk edilmiş kentleri görmek için değil, düzenlenen eğlence partilerine katılmak için de buraya akın ettiğini yazdı.

    Çernobil Felaketi'nin Uluslararası Anma Günü
    © AFP 2019 / Sergei Supinsky
    Belarus'taki Çernobil yasaklı bölgesi turistlerin ziyaretine açıldı
    The Sun’ın haberine göre Çernobil’de kısa süre önce turistlerin ziyaretine açılan bölge, düzenlenen rave dans, bekârlığa veda partileri ve artistik gösterilerle turistlerin ilgi odağı haline geldi.

    Geçen aralıkta bölgede ışık şovları ve dumanlar eşliğinde düzenlenen artistik gösterilere yüzlerce turistin katıldığını yazan gazete, konukların beyaz tulumlar giyip gaz maskeleri taktıklarını, partide üzerinde ‘radyasyonlu’ yazılı bir kamyondan dondurma satışı yapıldığını kaydetti.

    ‘BÖLGEYE YENİ ANLAM KATMAK İSTİYORUZ’

    Habere göre partinin organizatörlerinden Svetlana Korşunova, gösterilerin yasak bölgeyi değiştirmek ve buraya yeni bir anlam katmak için yapıldığını söyledi.

    Bölgenin giderek bekarlığa veda partileriyle de ün yapmaya başladığı aktarılan haberde, bazı erkeklerin bu tür eğlencelere benzersiz duygular yaşamak için katıldıkları ifade edildi.

    ​Gazeteye konuşan bir rehber, birçok Ukraynalı tur operatörünün Çernobil bölgesi için tur satışı yaptıklarını, damat adayları ve arkadaşları için paintball ve zorbing (plastik küre içinde dağdan iniş) gibi eğlence paketlerinin bulunduğunu ifade etti.

    ‘TRAJEDİ BÖLGESİNDE PARTİLER AHLAKA AYKIRI’

    Öte yandan birçok kişinin, daha önce büyük bir trajediye sahne olan Çernobil bölgesinin partilere açılmasına karşı oldukları belirtilen haberde, santraldeki kazanın neden olduğu hastalıklardan ölenlerin ailelerinin bu bölgelerde yapılan partilerin ahlaka aykırı olduklarını savundukları vurgulandı.

    NE OLMUŞTU?

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklığındaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da bir deneme esnasında kaza meydana gelmiş ve patlama olmuştu. Patlamadan dolayı havaya yayılan nükleer bulut, bölge ve dünya üzerinde milyonlarca insanı olumsuz etkilenmiş, kanser vakalarında artış yaşanmıştı.

    Facia sonrasında yayılan radyasyon Belarus’ta da 46.500 kilometre karelik (toplam alanın yüzde 23’ü) bir alanı etkilemişti. Olaydan ayrıca Rusya’daki 19 bölge etkilenmişti.

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    Etiketler:
    Parti, Çernobil Nükleer Santrali, Çernobil Felaketi, Çernobil, Ukrayna
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