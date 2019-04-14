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20:46 14 Nisan 2019
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    'Assange İsveç adaletinden değil, ABD'nin adaletsizliğinden kaçındı'

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    Avrupa
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    Julian Assange’ın avukatı Jennifer Robinson, müvekkilinin İsveç adaletinden değil ABD’nin adaletsizliğinden kaçındığını söyledi.

    WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın tutuklanması İngiltere'de protesto edildi
    © AP Photo / Matt Dunham
    Ekvador'dan Assange ile bağlantılı bilgisayar programcısına gözaltı
    İngiliz Sky News televizyonuna açıklamalarda bulunan Julian Assange'ın avukatı Jennifer Robinson, Assange’ın Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde zor koşullarda geçirdiği 7 yılın ABD’ye iade edilme korkusundan kaynaklandığını bildirdi. 

    Assange’ın bu konudaki korkularının perşembe günü yaşananlarla kanıtlanmış olduğunu belirten Robinson, müvekkilinin İsveç’te hakkında yürütülen tecavüz soruşturmasından kaçmadığını kaydetti.

    Robinson, "Bunun İsveç adaletiyle yüzleşmekten kaçınmakla ilgisi yoktu. ABD’nin adaletsizliğinden kaçınmakla ilgiliydi. Assange İsveç’teki soruşturma konusunda iş birliği yaptı. İsveçli savcılar elçiliğe gelerek ifadesini aldılar. Sonra da dosyayı kapattılar" ifadelerini kullandı. 

    Robinson, İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in İngiliz hükümetine Assange’ın ABD’ye iade edilmemesi için çağrıda bulunmasından da memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

    70 PARLAMENTERDEN ÇAĞRI

    Oliver Stone
    © AP Photo / Carlo Allegri
    Oliver Stone: Assange, insanlık adına büyük bir iş çıkardı
    İngiltere’de Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyesi 70 parlamenter de Assange’ın ABD’ye değil, talepte bulunması halinde hakkındaki tecavüz iddiaları nedeniyle İsveç’e iade edilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

    Corbyn, Twitter hesabından, "Irak ve Afganistan'daki mezalimin delillerini ortaya çıkardığı için Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmek istenmesine İngiliz hükümeti karşı çıkmalı" açıklamasını yapmıştı.

    Corbyn, mesajıyla Wikileaks'in yayımladığı ABD askerlerinin ayrım gözetmeden Irak'ta 10 sivil ile 2 gazeteciyi öldürdüğünü gösteren videoyu da paylaşmıştı. 

    İngiliz mahkemesi daha önce Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti ancak İsveç mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü.  

    Assange, İngiliz mahkemesinin kararı üzerine Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

    İADE SÜRECİ 2 YILI BULABİLİR

    Venezüella lideri Nicolas Maduro
    © AFP 2019 / Yuri CORTEZ
    Maduro: Assange, ABD'ye iade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış, ardından da "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etme” çerçevesinde tutuklanmıştı. Assange’ın kefalet koşullarını ihlalden 12 ay kadar ceza alması ihtimali bulunuyor. 

    Assange’ın 2 Mayıs'ta ABD'nin iade talebi çerçevesinde Londra’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Mahkemenin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange’ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar Assange’ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

    Assange'nin kurduğu Wikileaks, 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

    Etiketler:
    açıklama, WikiLeaks, Julian Assange
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