Assange’ın kedisi, sahibinin gözaltına alınışını böyle izledi

Wikileaks, kurucuları Julian Assange’in fenomen kedisi James’in, sahibinin İngiltere’deki Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılarak İngiliz polisi tarafından gözaltına alınışını izlediği videosunu yayınladı.

© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas Assange'ın avukatı: Kedi James kurtarıldı ve iyi

Wikileaks’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Assange’in kedisinin güvende olduğunu teyit edebiliriz. Assange, Ekim ortalarında avukatlarından kedisini Ekvador Büyükelçiliği’nin tehditlerinden kurtarmasını istemişti. Onlar tekrar özgürlükte birlikte olacak” ifadelere yer verildi.

Assange’in tutuklanmasından sonra kedisi James’in durumu internet kullanıcılarının ilgi odağı haline gelmişti.

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange #NoExtradition pic.twitter.com/zSo8RfXXc9 — WikiLeaks (@wikileaks) April 13, 2019

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