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12:03 15 Nisan 2019
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    Çavuşoğlu ile 'Ermeni soykırımı' konusunda tartışan Fransız vekil Sonia Krimi: Kaçmadım, buradayım

    © AFP 2019 / CHARLY TRIBALLEAU
    Avrupa
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    Antalya’da gerçekleşen NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Ermeni soykırımı' iddiaları ile ilgili "Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın" dediği Fransız milletvekili Sonia Krimi, “Kaçmadım. Beni tanıyanlar bilir ki asla kaçmam. Eğer bakan birebir görüşmek ve tartışmak isterse ben buradayım" dedi.

    Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Krimi, Çavuşoğlu'nun sözleri sonrası toplantıyı terk etmesi ile ilgili "Salonu diğer bütün Fransız delegeleriyle birlikte terk ettim. Yani kaçmadım. Beni tanıyanlar bilir ki asla kaçmam. Eğer bakan birebir görüşmek ve tartışmak isterse ben buradayım" dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS / Cem Ozdel
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    Euronews’te yer alan habere göre özellikle hakkında Arapça alt yazılı videolarda 'toplantıdan kaçtığının' iddia edildiğini söyleyen Krimi, "Beni iyi tanıyanlar bilir ki beni konferanstan çıkaran dışişleri bakanı değil. Salondan çıktım çünkü kendisinin sözleri sonrasında konuşma, cevap verme imkanım olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

    ‘MUHAFAZAKAR BİR PARTİ AŞIRI SAĞCI ARGÜMANLARI KULLANIYOR’

    Tunus kökenli Fransız parlamenter, "Benim kökenim hatırlatılıyor, sanki bu bir utançmış gibi. Bunlar bana aşırı sağcıların argümanlarını hatırlatıyor, bu çılgınca bir şey. Bunu İslam yanlısı Türk muhafazakar partisi yapıyor aşırı sağcı argümanlarla. Çok çok ilginç" yorumunu yaptı.

    ‘BİZE NASIL DAVRANMAMIZ GEREKTİĞİ DİKTE EDİLDİ’

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © Fotoğraf : İHA
    Çavuşoğlu, 'Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın' dedi, iki Fransız parlamenter salonu terk etti
    Krimi kendisini ‘şok eden’ diğer olaylardan birisinin de nasıl davranmaları gerektiğinin dikte edilmesi olduğunu iddia etti. Krimi, "Açıklamamda fayda var; tüm sabah bize ne yapmamız ve nasıl düşünmemiz gerektiği anlatıldı. 'Size Ermeni soykırımının olduğunu söyleyenler iyi tarihçi değiller. Bizim iyi tarihçilerimiz var. Bizim tarihimizi dinlemelisiniz. Diğerlerine inanmamalısınız.' dediler. Benim istediğim şey tarihin diğer versiyonlarına da bakmaları" dedi.

    KRİMİ: TÜRKLERİN ARAP DÜNYASINDAKİ PROJELERİ NEDİR?

    Facebook'tan canlı yayın yaparak görüşlerini ifade eden vekil, salonu terk ettiği anların üzerine müzik yerleştirilerek hazırlanan videolarla ilgili "Neden Türkler bu gibi videolar yapıyor? Arap dünyasındaki projeleri neler? Bu çılgınca videolar neden?" şeklinde konuştu.

    ‘FRANSA'NIN SÖMÜRGECİLİK TARİHİ İLE İLGİLİ YAPMASI GEREKEN ŞEYLER VAR’

    Ermenistan bayrağı
    © AA /
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    Çavuşoğlu'nun "Ruanda, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın" ifadeleri konusunda Krimi yaptığı canlı yayında "Fransa’nın sömürgecilik tarihi ile ilgili yapması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum ve bu fikrimi değiştirmiş değilim" sözlerini kullandı.

    Krimi, Antalya'dan yaptığı görüntülü canlı yayınını Türkiye'ye "Tarihi kendiniz istediğiniz gibi yazamazsınız. 24 Nisan’da Ermeni soykırımını anma gününde görüşmek üzere" diyerek bitirdi.

    TWİTTER'DAN ÖLÜM TEHDİTLERİ

    Öte yandan yaşanan tartışma sonrası Fransız vekile ait twitter hesabına çok sayıda ölüm tehdidi mesajları iletildi. Krimi, canlı yayın sırasında da sosyal medyadaki tehditleri kast ederek "Fransa'da ya da Tunus'ta benim boğazımı kesmek için geleceklerini söyleyen, bana hakaret eden bir ordu göndermiş olsanız bile hala buradayım" dedi.

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    Etiketler:
    Fransa, Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Nato, Ermeni Soykırımı
    Topluluk kurallarıTartışma
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