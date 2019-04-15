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21:28 15 Nisan 2019
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    Bulgaristan’da ölümlü trafik kazasına karışan Türk partisinin liderine suçlama yöneltildi - Lütvi Mestan

    Bulgaristan’da ölümlü trafik kazasına karışan Türk partisinin liderine suçlama yöneltildi

    © Fotoğraf : DHA
    Avrupa
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    Bulgaristan’da ölümlü trafik kazasına karışan, çoğunluğu Türklerden oluşan Sorumluluk Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) Genel Başkanı Lütvi Mestan, ‘dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekle’ suçlandı.

    Bulgar NOVA televizyonunun aktardığına göre, Bulgaristan’da ölümlü trafik kazasına karışan DOST Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan, ‘dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekle’ suçlandı.

    Habere göre kaza sonrası gözaltına alınan Türk politikacı, 10 bin leva (yaklaşık 5 bin euro) kefaletle serbest bırakıldı.

    Kazanın Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentine bağlı Momçilgrad (Mestanlı) yakınlarında  meydana geldiği belirtilen haberde, DOST lideri Lütvi Mestan’ın yönetimindeki otomobilin kavşaktan ana yola çıkarken, içinde 4 kişilik bir ailenin bulunduğu başka bir otomobille çarpıştığı kaydedildi.

    Dost Partisi lideri Lütvi Mestan
    © AA / IVO RADOYKOV
    Bulgaristan'da Dost Partisi lideri Mestan'ın Türk seçmenlerle buluşması engellendi
    6 AYLIK BEBEK ÖLDÜ

    Mestan’ın çarptığı öne sürülen otomobildeki 6 aylık bebek hayatını kaybederken, biri 9 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişiyse yaralandı.

    Mestan’ın hemen arkasından gelen ve böylelikle kazanın görgü tanığı olan DOST partisi bölge başkanı Mustafa İsmail, DOST liderinin yola çıkmadan önce ‘DUR’ levhasında durduğunu belirtti:

    “O (Mestan) durdu, soluna ve sağına baktı ve ardından hareket etti. Birkaç saniye sonraysa çok güçlü bir darbe oldu ve dumanlar çıktı. Hayal edemiyorum, belki 180, belki de 200 kilometre/saat hızla geliyordu.”

    Yapılan test sonucu, kazaya karışan iki sürücünün alkol kullanmadıkları tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kırcaali’de hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların durumunun stabil olduğu bildiriliyor.

    DOST lideri Mestan, Facebook sayfasından aileye taziye dileklerini sundu. Mestan, “Derinden üzüldüm. Yakınlarına en derin taziyelerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    DOST, Lütvi Mestan, Trafik kazası, Bulgaristan
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