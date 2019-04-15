Paris Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Kilisenin çatısında çıktığı belirtilen yangının hızla bütün yapıyı sarması sonucu Notre Dame’ın ünlü çan kulesi yıkıldı ve hemen ardından da çatının çöktüğü belirtildi.

Fransa saati ile 18:30 sularında başlayan yangına katedralde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sebep olduğu belirtiliyor.

Katedralde geçen yıl tadilat çalışmaları başlamış ve yapının etrafı tahta inşaat iskeleleriyle çevrilmişti.

Tarihi katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında katedralin kulesi çöktü. Katedral çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis katedralin olduğu bölgeye giden büyün yolları trafiğe kapadı.

Yangından etkilenenlerin olup olmadığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

KATEDRALİN KULESİ ÇÖKTÜ

Yangın nedeniyle kadetralin kulesinin yıkıldığı ve çatısının çöktüğü belirtildi.

RT'nin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 Kasım’da ekonomik gerekçeler ile başlayan ve bu hafta sonu 22’ncisi düzenlenen Sarı Yelekler eylemlerinde, protestocuların beklentilerine yönelik ‘ilk somut önlemleri’ yapacağı basın toplantısını yangın nedeniyle erteledi.

© REUTERS / Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olay yerinde inceleme yaptı.

'Part of us is burning' — Macron tweets as iconic Notre Dame Cathedral is on fire#NotreDamehttps://t.co/ZOegMMb2zW pic.twitter.com/3gc05LdkLx — RT (@RT_com) April 15, 2019

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Paris Notre Dame Katedrali'nde korkunç bir yangın söz konusu. Paris itfaiyesi halen yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Paris Piskoposluğu ile iletişim halindeyiz. Herkesi güvenlik mesafesini korumaya davet ediyorum" dedi.

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 15, 2019

'GERİYE BİR ŞEY KALMAYACAK'

Notre Dame Katedrali'nin bir sözcüsü, tarihi yapının tamamının 'yanıyor' olduğunu söyledi. Sözcü, "Geriye hiçbir şey kalmayacak" dedi.

Update: Notre Dame cathedral's spire has collapsed as fire ravages the landmark (📸: Francois Guillot/AFP/Getty Images)https://t.co/BjBdIqOIAL pic.twitter.com/6xsJoj0Q40 — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) April 15, 2019

TRUMP: HEMEN HAREKETE GEÇİLMELİ

ABD Başkanı Donald Trump, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkutucu. Uçan su tankerleri kullanılabilir. Hemen harekete geçilmeli" ifadelerini kullandı.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

​ÇEVRE BİNALAR TAHLİYE EDİLİYOR

Çıkan yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binaların tahliye edilmesine karar verildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı https://t.co/Z1JI3DS9w0 pic.twitter.com/keH06owGLr — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 15, 2019