Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8.5 saat sonra söndürüldü

İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus, basına yaptığı açıklamada, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.
France 24 televizyonu kanalı da yetkililerin açıklamalarına dayanarak yangının söndürüldüğünü duyurdu.
Yerel saatle 18.50'de başlayan yangın 03.20'de söndürüldü. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.
Bu arada, Fransız basınında yer alan haberlere göre, sosyal medya platformu Twitter'da birkaç saat içerisinde yangına ilişkin 1 milyon 600 bin paylaşım yapıldı.
Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri alevlerin, 'muhtemelen' 6 milyon avroluk renovasyon çalışmalarından çıkmış olabileceğini belirtti.
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