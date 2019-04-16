Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8.5 saat sonra söndürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın yaklaşık 8.5 saat sonra söndürüldü.

İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus, basına yaptığı açıklamada, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

France 24 televizyonu kanalı da yetkililerin açıklamalarına dayanarak yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Yerel saatle 18.50'de başlayan yangın 03.20'de söndürüldü. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Bu arada, Fransız basınında yer alan haberlere göre, sosyal medya platformu Twitter'da birkaç saat içerisinde yangına ilişkin 1 milyon 600 bin paylaşım yapıldı.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi Paris’te Notre Dame Katedrali’nde yangın 5

Yangını bir 'trajedi' olarak tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gurur duyalım, çünkü bu katedrali 800 yıldan daha uzun bir süre önce biz inşa ettik ve yüzyıllar boyunca büyütüp geliştirdik. Bu gece kati bir şekilde söylüyorum, birlikte yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri alevlerin, 'muhtemelen' 6 milyon avroluk renovasyon çalışmalarından çıkmış olabileceğini belirtti.