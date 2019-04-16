Libération'un manşeti: Bizim Dramımız

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Fransız gazetesi Libération, ülkenin simgesi Notre Dame yangının ardından ‘Notre Drame’ manşetiyle çıktı. Kilisenin Meryem Ana’ya ithafen sahip olduğu ‘Notre Dame (Bizim Hanımımız)’ adı üzerinde ‘Bizim Dramımız’ anlamına gelecek şekilde yapılan kelime oyununun yer aldığı bu manşet, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.
France's Liberation newspaper - Tuesday's front page.— Simon Cullen (@Simon_Cullen) April 15, 2019
Notre Drame ="Our tragedy" pic.twitter.com/rSUdfFNaYY
Le Figaro gazetesi ‘Felaket’ manşetiyle çıktı.
LE FIGARO: Le désastre #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/RQ8koIJS2M— Neil Henderson (@hendopolis) April 15, 2019
Le Parisien “Gözyaşlarının Notre Dame’ı” manşetini attı.
LE PARISIEN: Notre-Dame des Larmes #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/HAkLDnLwws— Neil Henderson (@hendopolis) April 15, 2019
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