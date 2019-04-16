Notre Dame Katedrali'nde 850 yıllık tarih yandı

Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'ndeki yangında 850 yıllık tarih de kül oldu. Yapımı 182 yıl süren ve pek çok badireler atlatan ünlü katedral için Parisliler başta olmak üzere tüm dünya adeta yas tuttu.

© REUTERS / Benoit Tessier Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8.5 saat sonra söndürüldü

Fransa’nın başkenti Paris’in simge yapılarından Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının yankıları sürüyor.

Yaklaşık 850 yıldır ayakta olan ve pek çok badireyi atlatan katedralin alevler tarafından sarılmasını çaresizce izleyen ve Seine'in kıyısında diz çöküp dua eden, 'Ave Maria'yı (Selam Meryem) söyleyen Parislilerin üzüntüsü dünyada yankı buldu.

Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'nda bulunan katedral, Meryem Ana’ya ithafen ‘Bizim Hanımımız' diye adlandırıldı.

Katedralin temeli 1163’te atıldı ve tamamlanması tam 182 yıl sürdü.

© AFP 2019 / GEOFFROY VAN DER HASSELT Paris'teki tarihi Notre Dame Katedrali'nin ünlü kulesi çıkan yangında çöktü.

VICTOR HUGO’NUN ROMANI HAYAT VERDİ

19. yüzyıl başlarında Paris şehir planlamacıları bakımsızlığından ötürü katedrali yıktırmak istedi.

Ünlü Fransız yazar Victor Hugo, halkın ilgisini çekmek için 1831 yılında Notre Dame'ın Kamburu adlı ünlü romanını yazdı. Romanın tamamlanması yaklaşık altı ay sürdü. Dünya klasikleri arasına giren bu roman, katedralin kurtarılması için kampanya başlatılmasını sağlayarak yenilenmesinde de büyük rol oynadı. Katedral, zamanla roman karakterleri Quasimodo ve Esmeralda ile de birlikte anıldı.

"He turned to mankind only with regret. His cathedral was enough for him… The saints were his friends and blessed him; the monsters were his friends and kept watch over him." —Victor Hugo, The Hunchback of Notre Dame | #NotreDameFire pic.twitter.com/L0y73cdB3f — The Modernists (@ModernistsKC) April 15, 2019

Katedral, aynı zamanda Napolyon'un imparator ilan edilmesi gibi tarihi olaylara da tanıklık etti.

Özellikle Fransız Devrimi döneminde ciddi zarar gören katedralde birçok kez restorasyon çalışması yapıldı.

© AFP 2019 / BERTRAND GUAY Paris'teki tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın dokuz saatte söndürülebildi.

ÇOK SAYIDA MİMAR FARKLI STİLLER YARATTI

Yapım süreci boyunca çok sayıda mimar çalıştığı için katedralde farklı stiller görmek mümkün. İlk gotik katedrallerden biri olan yapının giriş kısmı olan batı yakası birbirinden ayrılan üç parçadan oluşuyor.

Her yıl 13-14 milyon kişinin ziyaret ettiği katedralde Meryem Ana heykelinin yanı sıra, gül pencereler, çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyor.

Katedral, 5 bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor. Vatikan'ın 'Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü' olarak tanımladığı yapı, Paris Başpiskoposluğuna da ev sahipliği yapıyor.

'ÖMRÜMÜZ YENİDEN AÇILDIĞINI GÖRMEYE YETMEYEBİLİR'

Thousands attend Paris vigil, singing hymns and reciting prayers hours after fire engulfs Notre-Dame Cathedral pic.twitter.com/DetAm2MDZN — Reuters Top News (@Reuters) 16 Nisan 2019

​Notre Dame Katedrali'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangın bu sabaha kadar devam eden, ünlü yapıyı saran alevler yaklaşık dokuz saatte söndürülebildi.

Yangının nedeni henüz bilinmese de renovasyon çalışmaları sırasında bir ihmal ya da kaza yaşanmış olabileceği düşünülüyor. Gazeteci Fehim Taştekin'in BBC Türkçe için kaleme aldığı yazıda aktardığına göre katedraldeki çalışmalardan sorumlu vakfın direktörü Eric Fischer, Notre Dame'ın çöken çatısı ve merkez kulesinin yeniden inşası onlarca yıl alabileceğini söyledi.

Önde gelen bir mimar ise televizyonda, "Bizim ömrümüz belki yeniden açıldığını görmeye yetmez" dedi.

© AFP 2019 / ERIC FEFERBERG Notre Dame Katedrali yanarken, Parisliler Seine Nehri kıyısında diz çöküp dua etti.

‘UÇAKLAR YAPININ TAMAMEN ÇÖKMESİNE YOL AÇARDI’

Öte yandan Euronews'un aktardığına göre de Paris itfaiyesi ve güvenlik uzmanları, yangın söndürme çalışmalarında 'Canadair' adı verilen uçakların neden kullanılmadığını da açıkladı.

Buna göre Canadair'ler bu tip yangınları söndürmek için teknik olarak uygun değil, dahası uçak tarafından dökülecek suyun miktarı bu tip bir yapının tamamının çökmesine neden olabilirdi.

Paris bölgesinde böyle bir yangında kullanılacak helikopter olmadığı da kaydedildi. Yapılan açıklamada, “Şehir merkezinde yangını söndürmek için hava araçları kullanamıyoruz, alevlere müdahale edecek helikopterler ancak Paris bölgesinde varsa devreye girebilir. Paris'in 'vitrini' olan bu bölgesinde müdahale imkânları kısıtlı. Yangını kontrol altına alabilmek için çok az seçeneğimiz var” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, yangının başlamasından kısa bir süre sonra Twitter hesabından, "Paris'teki Notre Dame Katedrali'ndeki devasa yangını izlemek korkunç. Belki yangını söndürmek için uçan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket edilmeli" mesajını paylaşmıştı.