Fransa halkı Notre Dame için dayanışmada: İki iş adamı 300 milyon euro bağışladı

Bünyesinde Gucci, Yves Saint Laurent ve Alexander McQueen gibi pek çok lüks firmayı barındıran Kering şirketinin başkanı ve CEO’su François-Henri Pinault, Notre Dame için 100 milyon euro bağışlayacağını duyurdu. Pinault, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, bu miktarın Notre Dame’ı tamamen inşa etmeye yetmesini umduğunu söyledi.
Bernard Arnault and François-Henri Pinault's donations come ahead of an expected national fundraising campaign to restore the cathedral. https://t.co/qf9VW4Yb7K— 12NewsNow (@12NewsNow) 16 Nisan 2019
'FRANSIZ BİRLİĞİNİ SİMGELİYOR'
Yapılan açıklamada, “Arnault ailesi ve LVMH grubu, bir ulusal trajedinin yaşandığı bu zamanda dayanışma göstermek ve bu muazzam katedralin yeniden inşasına yardımcı olmak istiyor” denildi. Açıklamada, katedralin Fransız birliğini temsil ettiği de vurgulandı.
Arnault, François Hollande'ın Fransa başkanı seçilmesinden sonra vergi oranlarında artışın gündeme gelmesi üzerine 2012 Ağustosunda Belçika vatandaşlığına başvurmuştu.
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