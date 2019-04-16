Notre Dame yangını: Savcılığa göre 'kaza', Alman sağına göre 'Hristiyanlığa karşı saldırı'

Weidel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayında yine Paris’te tarihi Saint-Sulpice kilisesinde meydana gelen yangını ve şubat ayında Katolik kiliselere karşı gerçekleştirildiği iddia edilen 47 saldırıyı hatırlattı.
Notre Dame yangının da son halka olduğunu ima eden Weidel, “Kutsal Hafta esnasında Notre Dame yandı” diye yazdı.
In der #Karwoche brennt #NotreDame.— Alice Weidel (@Alice_Weidel) 16 Nisan 2019
März: zweitgrößte Kirche Saint-Sulpice brennnt
Februar: 47 Angriffe in 🇨🇵
Die Beobachtungsstelle gegen Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa spricht von einer signifikanten Zunahme.#NotreDameCathedralhttps://t.co/SjmIFKGy8O
Alman sağcı siyasetçi her ne kadar komplo teorisini dillendirse de Paris Başsavcısı Remy Heitz, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının kasıtlı çıkarıldığına dair bir işarete ulaşmadıklarını, geriye en muhtemel neden olarak kazanın kaldığını söyledi.
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