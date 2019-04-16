Notre Dame yangını: Savcılığa göre 'kaza', Alman sağına göre 'Hristiyanlığa karşı saldırı'

© AFP 2019 / BERTRAND GUAY Savcılık: Notre Dame Katedrali'ndeki yangında kundaklamaya dair delil yok

Almanya'nın en büyük muhalefet partilerinden AfD’nin Meclis Grup Başkanı Alice Weidel, Notre Dame yangınıyla Fransa’daki ‘Hristiyan karşıtı saldırıların’ bağlantısı olduğunu savundu.

Weidel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayında yine Paris’te tarihi Saint-Sulpice kilisesinde meydana gelen yangını ve şubat ayında Katolik kiliselere karşı gerçekleştirildiği iddia edilen 47 saldırıyı hatırlattı.

Notre Dame yangının da son halka olduğunu ima eden Weidel, “Kutsal Hafta esnasında Notre Dame yandı” diye yazdı.

In der #Karwoche brennt #NotreDame.

März: zweitgrößte Kirche Saint-Sulpice brennnt

Februar: 47 Angriffe in 🇨🇵

Die Beobachtungsstelle gegen Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa spricht von einer signifikanten Zunahme.#NotreDameCathedralhttps://t.co/SjmIFKGy8O — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 16 Nisan 2019

© REUTERS / Charles Platiau Rus Ortodoks Kilisesi’nden Notre Dame açıklaması: Manasını henüz idrak edemediğimiz bir işaret

​‘Avrupa’daki Hristiyanlara karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık Gözlemevi’ adlı sivil toplum kuruluşunun da bu saldırılarda artış olduğunu kaydettiğini belirten Weidel, ‘Fransa çapında Katolik kiliseleri saygısızlığa uğruyor’ başlıklı bir haberin de linkini paylaştı.

Alman sağcı siyasetçi her ne kadar komplo teorisini dillendirse de Paris Başsavcısı Remy Heitz, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının kasıtlı çıkarıldığına dair bir işarete ulaşmadıklarını, geriye en muhtemel neden olarak kazanın kaldığını söyledi.