İngiltere'den Estonya'ya 5 Apache saldırı helikopteri ile 110 askeri personel

İngiltere'nin, olası Rus tehdidine yönelik dizginleyici faktör olarak Estonya'ya 5 Apache saldırı helikopteri ile 110 askeri personel sevk ettiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Estonya'daki NATO gücüne 5 Apache saldırı helikopteri gönderildiği ve helikopterlerin bölgede 3 ay süreyle görev yapacağı kaydedildi.

İngiliz ordusunun Estonya'da halihazırda bulunan Wildcat istihbarat helikopterleriyle birlikte görev yapacağı belirtilen Apache'lerin NATO'nun Doğu Avrupa'da askeri varlığı artırma programına dahil edileceği ve Estonya ordusunun Bahar Fırtınası tatbikatına katılacağı ifade edildi.

'RUSYA, GERÇEKÇİ BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Estonya'ya saldırı helikopterleri gönderilmesinin hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Williamson, "Rusya'nın çok gerçekçi bir tehdit oluşturduğunu görüyoruz. Apache helikopterlerini sevk etmemizin nedeni, kısmen de olsa sürekli değişen duruma uyum sağlamak" dedi.

İNGİLTERE'NİN BALTIKLARDAKİ ASKERİ PERSONEL SAYISI 1000'İ BULDU

İngiltere, NATO kapsamında Estonya'ya 110 askeri personel de yolladı. Bununla birlikte ülkenin Baltıklardaki askeri personel sayısı 1000'e yaklaştı.

Apachelerin sevkiyle, İngiliz birliklerinin tatbikatlardaki hedef tespit, izleme ve saldırı kabiliyetlerinin yeni bir aşamaya ulaşması bekleniyor.