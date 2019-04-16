Katar Havayolları'nın Helsinki-Doha seferi uçuş ekibindekilerin sarhoş oldukları şüphesiyle ertelendi

Polisten yapılan açıklamada, Finlandiya’nın başkentindeki Helsinki Havalimanı'ndan kalkması beklenen uçağın mürettebatı hakkında 'sarhoş olduklarından şüphelenildiği yönünde' ihbar alındığı belirtildi.
© AFP 2019 / Remy Gabalda
Şikayetin saat 8.28'de geldiği belirtilen açıklamada, uçuşun gece saat 22.00'ye ertelendiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Ertelenen uçuş, Helsinki Havalimanı'ndaki online uçuş bilgi panosuna da yansıdı.
Katar Havayolları, Doha ve Helsinki arasında günde 2 kez uçuş gerçekleştiriyor.
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