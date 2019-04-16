Ukrayna’da komedyen başkan adayı, Poroşenko'yla arasındaki farkı açıyor

Ukrayna başkanlık seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kala, kamuoyu araştırmalarına göre, hiçbir siyasi deneyimi olmayan komedyen Vladimir Zelenskiy, rakibi olan görevdeki Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’yla arasındaki oy farkını artırarak seçimleri kazanacak.