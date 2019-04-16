Ukrayna’da komedyen başkan adayı, Poroşenko'yla arasındaki farkı açıyor

Enstitü'nün yürüttüğü kamuoyu araştırmasına göre oy vermeyi kararlaştıran seçmenin yüzde 72.2’si Zelenskiy’e ve 25.4’ü Poroşenko’ya oy vereceklerini söylerken, yüzde 2.4’lük kesim boş oy vermeyi planladığını belirtti.
Ankete göre, Ukraynalıların yüzde 57.2’si, ikinci turda Zelenskiy’nin kazanacağına inanıyor.
DONBASS HARİÇ
Enstitü'nün anketi, Kiev kontrolünde olmayan Donbass hariç Ukrayna’nın tüm bölgelerinde 9-14 Nisan’da yapıldı. 18 yaşından büyük 2004 kişinin katıldığı ankette hata payı yüzde 3.3’ün altında.
Ukrayna’da geçen hafta yayımlanan Rating yayın grubunun anketi de Zelenskiy’nin oyların yüzde 61’ini, Poroşenko’nun yüzde 24’ünü alacağına işaret etmişti.
İkinci turu 21 Nisan’da düzenlenecek başkanlık seçimlerinin ilk turunda, bir komedide Ukrayna devlet başkanını hicveden Zelenskiy, gerçek başkan Poroşenko’ya açık ara fark atmıştı.
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