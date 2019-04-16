UNESCO'dan Notre Dame Katedrali'nin restorasyonuna destek

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Notre Dame Katedrali'nin UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer aldığını belirterek, örgütün yangında zarar gören katedralin hasar değerlendirmesine ve restorasyon için Fransız yetkililere destek vereceğini söyledi.
856 YILLIK TARİH YANDI
Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilen Gotik yapıdaki Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri.
Her yıl yaklaşık 13 milyon kişinin ziyaret ettiği katedralde "Meryem Ana" heykelinin yanı sıra "Gül Pencereler", çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyor.
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