Notre Dame Katedrali için toplanan bağışlar 700 milyon euroya ulaştı

Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nin büyük yangın sonrasında yeniden inşası için bağışlar gelmeye devam ediyor.
© AP Photo / Thibault Camus
Katedralin onarımı için şuna kadar 700 milyon euro bağış yapıldı. Bağış yapanlar arasında ülkenin varlıklı ailelerinden Pinault ailesi, Arnault ailesinin yanı sıra büyük şirket sahipleri de yer aldı.
Bouygues şirketi, CapGemini, Total, L’Oreal, Michelin, PSA gibi şirketlerin yardımda bulunduğu belirtildi.
Apple’ın CEO’su Tim Cook da miktar belirtmeden yardım yapacağını açıklayanlar arasında yer alıyor.
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