Notre Dame Katedrali için toplanan bağışlar 700 milyon euroya ulaştı

Fransa’nın başkenti Paris'te yangın sonucu ağır hasar alan Notre Dame Katedrali'nin onarım çalışmaları için toplanan bağış miktarı 700 milyon euroya ulaştı.

© AP Photo / Thibault Camus UNESCO'dan Notre Dame Katedrali'nin restorasyonuna destek

Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nin büyük yangın sonrasında yeniden inşası için bağışlar gelmeye devam ediyor.

Katedralin onarımı için şuna kadar 700 milyon euro bağış yapıldı. Bağış yapanlar arasında ülkenin varlıklı ailelerinden Pinault ailesi, Arnault ailesinin yanı sıra büyük şirket sahipleri de yer aldı.

Bouygues şirketi, CapGemini, Total, L’Oreal, Michelin, PSA gibi şirketlerin yardımda bulunduğu belirtildi.

Apple’ın CEO’su Tim Cook da miktar belirtmeden yardım yapacağını açıklayanlar arasında yer alıyor.