AB, ABD'nin Küba'ya karşı yeni yaptırımlarını kınadı

Gonzalez, düzenlediği basın toplantısında, Washington yönetiminin bu kararının, Küba'da refahın artmasına ve iş istihdamı yaratmaya yardımcı olan yabancı yatırımlar için daha fazla kafa karışıklığına yol açacağını belirtti.
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Alberto Navarro Gonzales, "Bu kararı kınıyoruz ve bundan ötürü derinden üzgünüz" ifadesini kullandı.
ABD'li üst düzey bir yönetici, ABD'nin Küba, Venezüella ve Nikaragua'ya yeni cezai önlemler alacağını açıklamıştı.
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