İlk alarm uyarıcı olmamış: Notre Dame'daki yangın 23 dakika sonra fark edilmiş

Yangın alarmının, yapı alevlere teslim olmadan 23 dakika önce devreye girdiği ancak katedraldeki görevlilerin yangına dair herhangi bir ize bulamadığı ortaya çıktı.
Yangınla ilgili soruşturmayı yürüten Paris Başsavcısı Remy Heitz’in anlattığına göre, ilk yangın alarmı yerel saatle 18.20’de çaldı, bunun üzerine doğru olup olmadığına dair standart kontrol prosedürü takip edildi, ancak çatıda yangın izine rastlanmadı. Daha sonra 18.43’te ikinci alarm verildi ve bu aşamada yapıda yangının başladığı teyit edildi.
First #drone footage shows damage to roof of #NotreDame pic.twitter.com/gVidJSEmX6— Ruptly (@Ruptly) 17 Nisan 2019
SAVCI: UZUN BİR SORUŞTURMA OLACAK
Heitz, “Soruşturma uzun ve komplike olacak. Şu anda tanıklarla görüşme aşamasındayız” dedi.
Çoğu katedralin renovasyonunda görevlilerden olmak üzere 30 kişinin soruşturulduğu belirtiliyor.
KASIT YOK, KAZA
Paris Başsavcısı Heitz, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının kasıtlı çıkarıldığına dair bir işarete ulaşmadıklarını, geriye en muhtemel neden olarak kazanın kaldığını söyledi.
Yangına katedraldeki bakım ve onarım çalışmalarının neden olmuş olabileceği bildiriliyor.
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