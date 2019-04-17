Air France'dan Notre Dame'ın restorasyonunda çalışacaklara ücretsiz bilet

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi Notre Dame Katedrali için toplanan bağışlar 700 milyon euroya ulaştı

Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nin büyük yangın sonrasında yeniden inşası için dünyanın dört bir yanından bağışlar ve yardım kampanyaları gerçekleştirilirken, Fransız havayolu Air France'dan da bir adım geldi.

Air France, yapının restorasyonunda görev alacak kişilere Paris'e ulaşmaları için ücretsiz bilet imkanı sunacağını duyurdu.

Havayolu tarafından yapılan açıklamada "Tüm dünyadaki Air France ve Air France-KLM ekipleri Pazartesi akşamı duyduğu haberlerden çok etkilendi ve derin üzüntü duydu. Bu yüzden Air France CEO'ları ve başkanları Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşasında yer alacaklar için ücretsiz ulaşım sağlama kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.

Şirket ayrıca, Notre Dame'ın yenilenmesine destek olmak isteyen müşteri için de bağış fonu oluşturduğunu açıkladı.

Katedral için şimdiye kadar toplanan bağışların 700 milyon euroya ulaştığı belirtilmişti.