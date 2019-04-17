Fransa, Notre Dame'ın yıkılan kulesinin yeniden inşası için uluslararası yarışma düzenleyecek

Fransa'nın, nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkan ve ciddi hasar gören Notre Dame Katedrali'nin yıkılan kulesinin yeniden inşası için dünya çapından mimarların tasarımlarını değerlendireceği öğrenildi.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi Notre Dame Katedrali için toplanan bağışlar 700 milyon euroya ulaştı

Fransa başbakanı Edouard Philippe tarafından yapılan açıklamada, dünya çapından mimarların davet edileceği ve Notre Dame'ın yeni kulesi için tasarımların değerlendirileceği bir seçme yapılacağı belirtildi.

Philippe, bu adımın amacını ise "Notre Dame'a çağımızın tekniklerine ve zorluklarına adapte olmuş bir kule kazandırmak" ifadeleriyle açıkladı.

LIVE: French PM Philippe briefs the press following Minister’s Council on #NotreDameCathedralFire



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​Pazartesi günü çıkan büyük yangın, 850 yıllık Gotik mimari ürünü binayı sarmış, çatısının büyük kısmının ve çan kulesinin çökmesine neden olmuştu.

Yangının neden çıktığını bulmak için yapılacak araştırmada 50 kişi yer alacak.