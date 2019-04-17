Fransa, Notre Dame'ın yıkılan kulesinin yeniden inşası için uluslararası yarışma düzenleyecek

Philippe, bu adımın amacını ise "Notre Dame'a çağımızın tekniklerine ve zorluklarına adapte olmuş bir kule kazandırmak" ifadeleriyle açıkladı.
LIVE: French PM Philippe briefs the press following Minister’s Council on #NotreDameCathedralFire— Ruptly (@Ruptly) April 17, 2019
Watch now: https://t.co/S9sz93pGg6 pic.twitter.com/Ij8imF1TPR
Pazartesi günü çıkan büyük yangın, 850 yıllık Gotik mimari ürünü binayı sarmış, çatısının büyük kısmının ve çan kulesinin çökmesine neden olmuştu.
Yangının neden çıktığını bulmak için yapılacak araştırmada 50 kişi yer alacak.
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