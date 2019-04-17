Portekiz'de turistleri taşıyan otobüs devrildi: En az 28 ölü

Portekiz medyasının aktardığına göre olay, Madeira Adası’nda Caniço beldesi yakınlarında meydana geldi.
Vídeo — Novas imagens mostram local da tragédia com autocarro na Madeira https://t.co/ouvPzmHgMa— Revista SÁBADO (@revistaSABADO) April 17, 2019
Ön belirlemelere göre Alman turistleri taşıyan otobüs yoldan çıkarak, yolun alt kısmında yer alan bir evin üzerine düştü.
Madeira crash: At least 28 killed on tourist bus https://t.co/5LvpRMPQZw pic.twitter.com/rBDYK7R2qp— Cal Washington (@cal_washington) April 17, 2019
Kazada hayatını kaybeden 11 erkek ve 17 kadının tümünün Almanya vatandaşı olduğu bildiriliyor.
Portekizli olan sürücü ve tur rehberinin yaralandığı ifade edildi.
Kazada hayatını kaybeden 11 erkek ve 17 kadının tümünün Almanya vatandaşı olduğu bildiriliyor https://t.co/8DQgye0cKk pic.twitter.com/jdEojSLc0U— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 17, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)