Yunan meclisi, Almanya'dan 300 milyar euroluk savaş tazminatı talep edilmesi önergesini onayladı

Aşırı sağcı Altın Şafak partisi milletvekilleri ise oylamada "hayır" oyu kullandı.
Oylama öncesi konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, tazminatın ülkesinin hakkı olduğunu belirterek, Berlin'e konuyla ilgili sözlü nota verileceğini söyledi.
Yunanistan'ın tazminat talebini ekonomik kriz döneminde Avrupalı ortaklarından aldığı kredilere karşılık bir pazarlık meselesi olarak görmediğini kaydeden Çipras, "Alman savaş tazminatı talebi, tarihi ve ahlaki borcumuzdur." ifadelerini kullandı.
TAZMİNAT TARTIŞMALARI
Yunanistan Meclisinin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve zararların tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016'da tamamladığı rapor, geçen ekim ayında yayımlanmıştı.
Alman tarafı ise 1960'ta 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni tazminat ödemeyi reddediyor.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, oylama öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin konuya ilişkin duruşunun değişmediğini, meselenin hukuki ve siyasi açıdan kapandığını dile getirmişti.
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