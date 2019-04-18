Sırbistan, Türk Akımı’nın kendine ait kısmını yılın sonuna kadar bitirmeyi umuyor

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Sırbistan’dan geçecek kısmının yapımının 2019 sonlarına kadar tamamlanmasını umduklarını belirtti.

Moskova’da bulunan Dacic, bugünkü basın toplantısında, “Çalışmaları başlattık. Çalışmaların bu yılın sonlarına kadar bitmesini bekliyoruz. Söz konusu olan, Sırbistan’dan geçecek 400 km doğalgaz boru hattı” dedi.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, geçtiğimiz mart ayında, Türk Akımı’nın Sırbistan’dan geçecek kısmının yapımına en kısa zamanda başlanacağını, iş makinelerinin çalışmaların yapılacağı bölgeye doğru hareket ettiklerini duyurmuştu.