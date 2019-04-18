Uyuşturucu kullanan Ukraynalı asker, silah arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Harekat Komutanlığı Sözcüsü Daniil Bezsonov, Ukrayna ordusunda görev yapan bir askerin, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle silah arkadaşlarına ateş açtığını belirtti.

© Sputnik / Ukrainian Presidential Press Service Ukraynalı askerler kendi komutanlarını vurdu

Donetsk Halk Cumhuriyeti istihbaratının verilerini aktaran Bezsonov, "16 Nisan'da Novotroitskoe adlı yerleşim biriminde görev yapan bir 35. deniz piyade birliği askeri, otomatik tüfekle arkadaşlarına ateş açtı. Bir asker hayatını kaybederken 3'ü yaralandı" dedi.

Silah arkadaşlarına ateş açan asker gözaltına alırken, ilk belirlemelere göre askerin bu eylemi uyuşturucunun etkisiyle gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bezsonov, olayın birlik komutanı tarafından gizlendiğini ve ölü ve yaralıların Donetsk'ten açılan ateşten kaynaklandığının rapor edileceğini sözlerine ekledi.