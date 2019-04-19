'Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna’yı bölmeyi teklif etti' iddiası

© REUTERS / Francois Lenoir Macaristan lideri Orban: Brüksel'deki elitin çabaları frenlenmeli ve göç durdurulmalı

Polonya medyasında yer alan haberlere göre Nitras, "Orban, Ukrayna krizi sırasında bizi bu ülkenin topraklarını işgal ederek bölmeye ikna etmeye çalışıyordu" dedi.

Orban’ı, Avrupa’daki sınırların gözden geçirilmesini isteyen 'çok tehlikeli ve akıllı insan' olarak nitelendiren Nitras, Macaristan liderinin bu teklifi ne zaman ve tam olarak kime yaptığına dair ayrıntılar vermedi.

Ukrayna’nın 2017’de azınlıkların kendi dilini öğrenme fırsatını önemli ölçüde kısıtlayan eğitim yasasını kabul etmesi, Macaristan ile arasında gerilime neden olmuştu.

Macaristan ve Romanya, Ukrayna’nın bu kararını sert bir dille eleştirirken Rusya, bu eğitim yasasının Ukrayna Anayasası’nı ve ülkenin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini açıklamıştı.