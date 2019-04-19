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13:04 19 Nisan 2019
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    Kuzey İrlanda'daki protestolarda bir gazeteci yaşamını yitirdi, polis 'yeni IRA'yı işaret etti

    © AP Photo / Niall Carson
    Avrupa
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    Kuzey İrlanda'nın Derry kentindeki protestolar sırasında 29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Polis, olayın arkasında kendisini 'Yeni IRA' (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) olarak adlandırılan örgütün olduğundan şüphelenildiğini duyurdu.

    BBC’nin aktardığına göre kentte Perşembe gününden beri süren protestolar, polis güçlerinin yürüttüğü bir güvenlik operasyonuna tepki olarak başladı. Gösteriler sırasında polis ve göstericiler arasında çatışma çıkarken; emniyet, polislere en az 50 molotof kokteyli atıldığını ve silahlı bir kişinin de ateş açtığını söyledi. Protestoları izleyen kadın gazeteci Lyra McKee'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

    ​​EMNİYET: TERÖRİST SALDIRI SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

    Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde bombayla havaya uçurulan araçla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken Yeni IRA'dan şüpheleniliyor.
    © REUTERS / Clodagh Kilcoyne
    Brexit krizinin üzerine patlayan Kuzey İrlanda'daki bombada 'Yeni IRA' şüphesi
    Kuzey İrlanda Emniyet Müdürlüğü, McKee'nin ölümü hakkında 'terörist saldırı' soruşturması başlatıldığını açıkladı. Emniyet, olayın arkasında 'Yeni IRA’ olarak adlandırılan örgütün olduğundan şüphelenildiğini belirtti.

    'KİMSE GEÇMİŞE DÖNMEK İSTEMİYOR'

    1970'li yıllarda 'IRA'nın siyasi kanadı olarak' bilinen ve bugün Kuzey İrlanda'nın en büyük iki siyasi partisinden birisi olan Sinn Fein'in Başkan Yardımcısı Michelle O'Neill, McKee'nin öldürülmesini kınadı.

    O'neill, "Bu genç kadının öldürülmesi ailesi için büyük bir trajedi ancak aynı zamanda tüm toplumumuza yönelik, Kuzey İrlanda'daki barış sürecine yönelik bir saldırı" dedi.

    Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde bombayla havaya uçurulan araçla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken Yeni IRA'dan şüpheleniliyor.
    © REUTERS / Clodagh Kilcoyne
    Londra ve Glasgow'daki bombalı paketleri IRA üstlendi
    Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık ile birliğini savunan Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) lideri Arlene Foster ise, "1970'lerde, 80'lerde, 90'larda sokaklarımıza silahları getirenler hatalıydı. 2019'da da bu eylemler aynı ölçüde hatalıdır. Kimse geçmişe dönmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

    BREXIT DE ENDİŞEYİ KÖRÜKLÜYOR: YENİ IRA NEDİR?

    İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini tıkayan en önemli soruna dönüşen Kuzey İrlanda'da, terör ve çatışma günlerine geri dönülmesinden korkuluyordu.

    Michelle O'Neill (solda) ve Martin McGuinness
    © REUTERS / Clodagh Kilcoyne
    Kuzey İrlanda'da IRA mahkumunun kızı, Sinn Fein'in yeni lideri oldu
    Yeni IRA, Kuzey İrlanda ve İngiltere'de aktif olan bir paramiliter örgüt olarak tanımlanıyor. Örgüt, amacının Kuzey İrlanda'daki Birleşik Krallık hâkimiyetini sonlandırmak ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'ni birleştirmek olduğunu söylüyor.
    Yeni IRA, köklerini, 1997'deki ateşkesi reddeden ve kendisini 'Gerçek IRA' olarak adlandırmaya başlayan yapılanmaya dayandırıyor. 2012'de Gerçek IRA ve daha küçük ölçekli Cumhuriyetçi militan örgütler bir araya gelerek Yeni IRA olarak tanımlanmaya başlanmıştı. Örgüt ise kendisini sadece IRA olarak adlandırıyor.

    Örgüt son olarak Mart ayında Londra ve Glasgow'da yaşanan bombalı paket olaylarını üstlenerek gündeme gelmişti.
     
     

    Etiketler:
    Demokratik Birlik Partisi (DUP), Arlene Foster, Michelle O'Neill, Sinn Fein, terörist saldırı, gazeteci, Protesto, Yeni IRA, IRA, Lyra McKee, Derry, Londonderry, Kuzey İrlanda
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