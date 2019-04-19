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16:10 19 Nisan 2019
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    Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis

    Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'ten S-400 yorumu: Ege bölgesindeki durumu tamamen değiştirecek

    © AFP 2019 / Louisa GOULIAMAKI
    Avrupa
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    Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının Ege bölgesindeki hava sahası kontrolü anlamında durumu tamamıyla değiştireceğini söyledi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Teodor Melescanu, Jacek Czaputowicz
    © AA / Fatih Aktaş
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    Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Türkiye ve Yunanistanarasındaki meselelerle ilgili konuştu. 

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ikili ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Evangelos Apostolakis, "Bir araya gelip konuştuğumuz zaman görüşleri samimi ve iki bakan olarak Ege'de tansiyonun düşürülmesi için yetkilerimiz çerçevesinde yollar arıyoruz" dedi. 

    Apostolakis, Türkiye'nin birinci sorununun Yunanistan olmadığına işaret ederek, yine de Türkiye'nin "bazen kuvvetlice, bazen dengeli bir şekilde" hak iddialarında bulunmaya devam ettiğini ifade etti. 

    'HATA YAPMAZSAK BİR ŞEY OLMAZ'

    Ege Denizi'nde bir askeri kaza veya olay tehlikesine yönelik bir endişesi olmadığını dile getiren Yunan Bakan, "Eğer hata yapmazsak böyle bir şey olmaz" diye konuştu. 

    An S-400 Triumf air defense missile system, seen here during the military parade in Moscow marking the 72nd anniversary of the victory in the Great Patriotic War of 1941-1945.
    © Sputnik / Grigory Sisoev
    'Yunanistan Rus hava savunma sistemi alıyorsa, Türkiye neden S-400 satın alamasın?'
    Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin ise "Bölgede (Ege), hava sahası kontrolü anlamında durumu tamamıyla değiştirecek" değerlendirmesinde bulundu. 

    Yunan Hava Kuvvetlerini güçlendirmeleri gerektiğini de vurgulayan Apostolakis, Türkiye ile durumu dengelemek için F-35 veya farklı modelde savaş uçaklarının alımı ve mevcut jetlerin modernizasyonuna ihtiyaç duyduklarını kaydetti. 

    Yunanistan, S-300 hava savunma sistemi bulunduran NATO üyesi 3 ülke arasında yer alıyor.

    Etiketler:
    S-400, S-300, Türkiye, Yunanistan, Evangelos Apostolakis
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