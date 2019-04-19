Macron, DSG heyetiyle görüştü: Fransa, Türkiye'nin güvenliğine bağlı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Demokratik Suriye Güçleri'nden (SDG) bir heyet ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin güvenliğine ve Suriye-Türkiye sınırındaki gerilimin azalmasına bağlılığını hatırlattığı bildirildi.

© REUTERS / Rodi Said/File Photo DSG: Türkiye ile anlaşma umuyoruz, güvenli bölgeye yardımcı olacağız

Anadolu Ajansı'nın aktardığı Elysee Sarayı açıklamasına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron YPG'den bir heyeti kabul etti.

Macron, görüşmede, ülkesinin Suriye'nin kuzeydoğusunun istikrarına önem verdiğini vurguladı.

Suriye'deki sivil nüfusun insani ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyo ekonomik istikrarı sağlamak için finansal destek sağlanacağını belirten Macron, ayrıca Suriye halkının tüm bileşenlerinin de içinde olduğu ve gerilimi azaltacak bir yönetimin gerekliliğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Macron görüşmede, Fransa'nın Türkiye'nin güvenliğine ve Suriye-Türkiye sınırındaki gerilimin azalmasına bağlılığını da hatırlattı.