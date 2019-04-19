Kayıt
19:16 19 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Donald Trump Paris'e hareketinden önce gazetecilere açıklama yaparken

    Fransız Büyükelçi'den giderayak Trump'a salvo: Yaşlı, uçuk kaçık, bilgisiz bir kral gibi

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Fransız diplomasisinde en üst düzey görevler üstlenmiş Gerard Araud, Fransa'nın Washington Büyükelçiliği'nden giderken attığı taşlarla ABD Başkanı Donald Trump'ın 'başını yardı'.

    © AFP 2019 / MANDEL NGAN
    Trump'ın Game of Thrones atıfları kanalı bezdirdi: Bizi siyaset için kullanmayın
    Bugün büyükelçilikten emekli olması öncesi açıklamalar yapan Gerard Araud, Trump yönetimini Fransa Kralı 14. Louis'nin sarayıyla kıyaslarken İngilizleri de Brexit sonrası Trump'ın elinde 'kanlarının akacağı' yönünde uyardı.

    37 yıllık Fransız diplomat, The Guardian'a verdiği demeçte, bir dediği bir dediğini tutmayan Trump'ın icraatlarını şöyle değerlendirdi:

    "14. Louis'nin saray yönetimini analiz etmeye çalışmak gibi. Yaşlı bir kral var, biraz uçuk kaçık, öngörülemez ve bilgisiz, ama her şeye tek başına karar vermek istiyor." 

    Mueller raporunun tamamının yayımlanmasının ardından Donald Trump'ın Taht Oyunları atıflı paylaşımı
    © Fotoğraf : Twitter/@realDonaldTrump
    Mueller raporu nihayet yayımlandı: Herhangi bir Amerikalının Rusya'yla gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulunamadı
    'KİMSENİN ETKİSİ ALTINDA GÖRÜNMEK İSTEMİYOR'

    Tıpkı Fransa'ya 17-18. yüzyıllarda hükmetmiş Güneş Kral gibi Trump'ın da hiç kimsenin etkisi altında gözükmek istemediğini ve bunu herkese göstermek istediğini söyleyen Araud, Trump'ın tam tersine selefi Barack Obama'nın uzun uzun düşünüp incelemeden ve görüş alışverişinde bulunmadan karar almadığını hatırlattı, ama artık kurumlararası görüş alışverişinin öldüğünü, yerine 'en şahin neo-con' olarak bilinen Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın geldiğini belirtti.

    Görüşecek muhatap bulamamaktan yakınan Araud, "Görüştüğümüz yetkililer hep vekaleten atanmış pozisyonda, yani gerçek yetkileri ya da erişimleri yok. Yani tek bir güç merkezi var, o da Beyaz Saray" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump - Beyaz Saray
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: FBI'ın Rusya soruşturması darbe girişimi
    'BOLTON'I AŞAĞILAMAK İÇİN'

    "Bolton gerçekten de işinin ehli, çok bilgili, ne de olsa 40 yıldır ortalıkta. Ama aynı zamanda şunu anlamalısınız ki, Başkan Bolton'ın kontrolü altında değil, çünkü bu Başkan kontrol edilemez" diye devam eden Fransız diplomat, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la Hanoi zirvesinden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın dışlandığına dikkat çekti. Bunun Bolton'ı 'aşağılamak' ve 'Başkan'ın her şeyin başı, bürokratların ise hiçbir şey olduğunu' göstermek için tasarlandığı yorumunu yaptı.

    'BUNLARDA DOSTLUK, MÜTTEFİKLİK YOK'

    Saturday Night Live (SNL) şovunda Donald Trump'ı canlandıran Alec Baldwin
    © Fotoğraf : Image via NBC/YouTube
    Trump taklidiyle tanınan Baldwin: Başkan adayı olursam onu yenerim
    Bununla birlikte Bolton'un şampiyonu olduğu tek taraflılığın Trump yönetiminin dış politikadaki alameti farikası haline geldiğine dikkat çeken Araud, şunları söyledi:

    "Onlar 'Önce Amerika' dediğinde 'tek başına Amerika' demek istiyorlar. Temelde bu Başkan ile yönetiminin müttefikleri ya da dostları yok. Güç dengesine ve dar Amerikan çıkarlarını savunmaya dayanan ikili ilişkiler var sadece."

    Britanya'yı AB'den çıkışı (Brexit) gerçekleştirdikten sonra Washington'la yapacağı ticaret pazarlıklarında özel muamele beklememesi yönünde uyaran Fransız diplomasisinin duayeni, Trump yönetiminin Londra'yı genetiği değiştirilmiş ürünlere getirilen kısıtlamaları kaldırma örenğindeki gibi Amerikan mallarını ABD'nin dayattığı şartlar altında ithal etmeye zorlayacağını öngördü.

    9 Nisan 2018'de Beyaz Saray'da Suriye seçenekleri toplantısında askeri yetkililer brifing verirken Pence, Trump, Bolton
    © REUTERS / Carlos Barria
    Neo-conların en şahini Bolton, Trump'ın dış politikadaki akıl hocası haline geldi
    'İNGİLİZLER SABAH ÖĞLE AKŞAM GDO YİYECEK'

    Araud, şu ikazı yaptı:

    "İlkin Trump yönetimi çok taraflı işbirliği şartlarında düşünmüyor. İkincisi Avrupalılara hiçbir sempatileri yok. Çinlilere nasıl davranıyorlarsa Avrupalılara da öyle davranıyorlar. Britanya serbest ticaret anlaşması için kapıyı çaldığında duvarlara kan sıçrayacak ve bu Britanyalıların kanı olacak. Kahvaltıda, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde genetiği değiştirilmiş ürünler olacak."

    Kasım Süleymani (en sağda) ve diğer İran Devrim Muhafızları komutanları
    © Fotoğraf : Twitter/IRNA
    Trump: İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' olarak tanımladık
    'GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE BİR DÜNYA ÇÖKÜYOR' TWEETİ

    Açıkça eşcinsel olan ve partneriyle birlikte Washington Büyükelçiliği'nde verdiği çılgın partilerle de tanınan Fransız diplomat, ABD başkanlık seçimlerinin düzenlendiği 8 Kasım 2016'yı sonuçlarının belli olduğu 9 Kasım'a bağlayan saatlerde attığı ve daha sonra silmek zorunda kaldığı tweetle tüm dünyanın dikkatini çekmişti:

    "Bu bir çağın, neoliberalizm çağının sonu. Yerine ne geleceğini henüz bilmiyoruz. Brexit ve bu seçimden sonra her şey mümkün. Gözümüzün önünde bir dünya çöküyor. Vertigo."

    Etiketler:
    Brexit, The Guardian, John Bolton, Fransa Kralı 14. Louis, Gerard Araud, İngiltere, Britanya, Fransa, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Üç boyutlu yazıcıyla yapılan insan kalbi
    Organ naklinde tarihi bir buluş: üç boyutlu yazıcıyla kalp
    Karikatür
    Rus vekil: Kuzey Kore’nin silah denemesi kendini hatırlatma amaçlı
    İnfografik
    Paris'teki Notre Dame yangını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet