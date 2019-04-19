Yayınladığı fotoğraf nedeniyle Sputnik’i İslamofobi yaymakla suçlayan Fransız gazeteci özür diledi

Sputnik France muhabirinin, Notre Dame yangısı sırasında yaptığı fotoğraf, dünya medyasında hararetli tartışmalara neden oldu. Polisin uyarısı üzerine uyarı bandının altından geçerken gülümseyen iki genç adamın fotoğrafı internet kullanıcılarının dikkatini de çekti ve bir kısmı bu görseli İslamofobi propagandasında kullanmaya çalıştı.

Fotoğrafa tepki gösteren ilk Fransız 20Minutes gazetesi oldu. Gazete, Sputnik France’tan bilgi aldıktan sonra internet takipçilerinin spekülasyonları hakkında bir yazı yayınladı. Ancak daha sonra 20Minutes haber bölümünün baş editörü Aude Lorriaux, sosyal medya üzerinden Sputnik’i, Fransa’da yaşayan Müslüman topluluğa karşı nefret kışkırtma çabasıyla suçladı. Sputnik France baş editörünün tepkisi üzerine Lorriaux, paylaşımını kaldırarak özür diledi.

'BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI'

Sputnik France baş editörü Natalya Novikova, “Fotoğraf, bu insanların kim olduğu ve neden gülümsediği konusunda hiçbir yorum yapılmadan yayınlanmıştı. Bu insanlar, ne çekim sırasında ne yayınladığı sırada ne muhabirimizin ne de redaksiyonumuzun dikkatini çekmemişti. Birçok yabancı düşmanının bu kareyi propaganda amacıyla kullandığı ve bazı gazetecilerin, yüzlerce fotoğraf arasında ‘Rus medyasının İslamofobisine’ örnek bulmak için zamanlarına kıydığı için çok üzgünüz. Ayrıca birçok kişinin, sadece dış görünüşe dayanarak iki adamın dini kimliğini yargılaması bizi çok şaşırttı” diye açıkladı.

Ardından ABD’li Pulitzer Ödülü sahibi Politifact, Sputnik France’ı, nefret kışkırtma amacıyla fotomontaj yapmakla suçladı. Politifact’ın başvurduğu Colorado Üniversitesi araştırma merkezi, fotoğrafın gerçek olduğuna dair kuşkularını dile getirmekle yetinmeyip karenin Sputnik’e ait olmadığı tahmininde bulundu.

'İSTEYEN HERKESE BU MATERYALLERİ SUNMAYA HAZIRIZ'

© Sputnik / Vitali Belooussov Lavrov, RT Fransa ofisini ziyaret etti

Daha sonra bu fotoğraf, Politifact’ın yorumuyla birlikte Alman, Çek, Slovak ve Vietnam medyası tarafından yayıldı.

Ellerinde, ne zaman çekildiği bilgilerini içeren orijinal fotoğrafın ve muhabirin birkaç saniye sonra aynı yerde çektiği videonun olduğunu kaydeden Novikova, videonun, fotoğrafın yapıldığı koşulları değerlendirme fırsatını verdiğini belirterek, “Ayrıca fotoğraftan bir kişi de bu videoda yer alıyor. İsteyen tüm araştırmacı gazetecilere bu materyalleri sunmaya hazırız” dedi.