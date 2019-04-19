Yayınladığı fotoğraf nedeniyle Sputnik’i İslamofobi yaymakla suçlayan Fransız gazeteci özür diledi

'BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI'
Sputnik France baş editörü Natalya Novikova, “Fotoğraf, bu insanların kim olduğu ve neden gülümsediği konusunda hiçbir yorum yapılmadan yayınlanmıştı. Bu insanlar, ne çekim sırasında ne yayınladığı sırada ne muhabirimizin ne de redaksiyonumuzun dikkatini çekmemişti. Birçok yabancı düşmanının bu kareyi propaganda amacıyla kullandığı ve bazı gazetecilerin, yüzlerce fotoğraf arasında ‘Rus medyasının İslamofobisine’ örnek bulmak için zamanlarına kıydığı için çok üzgünüz. Ayrıca birçok kişinin, sadece dış görünüşe dayanarak iki adamın dini kimliğini yargılaması bizi çok şaşırttı” diye açıkladı.
Ardından ABD’li Pulitzer Ödülü sahibi Politifact, Sputnik France’ı, nefret kışkırtma amacıyla fotomontaj yapmakla suçladı. Politifact’ın başvurduğu Colorado Üniversitesi araştırma merkezi, fotoğrafın gerçek olduğuna dair kuşkularını dile getirmekle yetinmeyip karenin Sputnik’e ait olmadığı tahmininde bulundu.
'İSTEYEN HERKESE BU MATERYALLERİ SUNMAYA HAZIRIZ'
Ellerinde, ne zaman çekildiği bilgilerini içeren orijinal fotoğrafın ve muhabirin birkaç saniye sonra aynı yerde çektiği videonun olduğunu kaydeden Novikova, videonun, fotoğrafın yapıldığı koşulları değerlendirme fırsatını verdiğini belirterek, “Ayrıca fotoğraftan bir kişi de bu videoda yer alıyor. İsteyen tüm araştırmacı gazetecilere bu materyalleri sunmaya hazırız” dedi.
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