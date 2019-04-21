Ukraynalı generalden çağrı: Elimize fırsat geçtiği anda Rusya’nın bir kısmını ele geçirmeliyiz

Her seferinde Rusya’yla savaşma senaryoları üreten Ukraynalı General İgor Romanenko, yeni bir fırsatı daha kaçırmadı. Bir haber sitesinde okur sorusu yanıtlayan Romanenko, Kiev’e, fırsatını bulduğu anda Rusya’nın topraklarının bir kısmını ele geçirme çağrısı yaptı.

Glavred isim bir haber sitesinde bir okurun ‘Rusya’nın kendi topraklarının bir kısmını kaybetmesinin mümkün olup olmadığı’ şeklindeki sorusunu cevaplayan eski Ukrayna genelkurmay başkan yardımcısı General Romanenko, ‘bunun olabilmesi için belli şartların oluşması gerektiğini’ ifade etti.

Rusya’nın topraklarının bir kısmını kaybetmesi için ne gibi şartlar gerektiğinin detayına inmeyen Romanenko, yine de böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde Kiev’e bundan yararlanma çağrısında bulundu: “O an geldiğinde Ukrayna’nın kuşkusuz ki bundan yararlanması gerekecek.”

‘UKRAYNA’YA, RUSYA’NIN EN AZINDAN URAL BÖLGESİNE ULAŞABİLECEK FÜZELER GEREKLİ’

Bu, Romanenko’nun Rusya’ya yönelik ilk provokatif açıklaması değil. Zira Ukraynalı general geçen hafta da ‘Rusya’ya karşı koyabilmek için Ukrayna’ya en azından Ural bölgesine ulaşabilecek füzelere gereksinimi olduğunu’ ifade etmişti.