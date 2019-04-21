Kayıt
18:09 21 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ukrayna'da seçim

    Ukrayna'da seçimlerin favorisi Zelenskiy’e oy pusulası cezası

    © REUTERS /
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Ukrayna'da polis, devlet başkanlığı seçimlerinin favorisi olan komedyen Vladimir Zelenskiy’e, doldurulmuş oy pusulasını kameralara gösterdiği için para cezası verdi.

    Ukrayna’da yayın yapan Pyatiy Kanal televizyonunun haberine göre, oylamanın devam ettiği devlet başkanlığı seçimlerinin favorisi Zelenskiy, oyunu kullanmak için Kiev’deki Morreçflot kolejine gitti.

    Zelenskiy kabinde oy pusulasını doldurduktan sonra, görüntü alan gazeteciler dahil odadaki herkese doldurulmuş oy pusulasını gösterdi. Basına yansıyan fotoğraflarda Zelenskiy’in pusulada kendi isminin yer aldığı yeri işaretlediği görülebiliyor.

    SEÇİM GİZLİLİĞİ KURALLARININ VE YASALARIN İHLALİ

    Doldurulmuş oy pusulasını göstermek ya da fotoğrafını çekmek, Ukrayna’da hem seçim gizliliği kurallarının ihlali hem de kanunlara göre yasak.

    SAHANDA YUMURTA, KAHVE VE EMINEM

    Ukraynalı Yahudi komedyen Zelenskiy oyunu kullanmadan önce gazetecilere demecinde, iyi bir sabah geçirdiğini, sahanda yumurta yeyip kahve içtiği kahvaltı masasında çocukları ile vakit geçirip ünlü ABD’li rapçi Eminem’in şarkılarını dinlediğini söylemişti.

    POPÜLARİTESİNİ KAYBEDEN POROŞENKO İLE DENEYİMSİZ ADAY ZELENSKİY KARŞI KARŞIYA

    Kendi oynadığı televizyon dizisinde Ukrayna’nın devlet başkanını canlandıran ancak gerçekte hiç siyasi deneyimi olmayan Zelenskiy ile yolsuzluğun önünü kesme ve halkın yaşam standartlarını yükseltme vaatlerini yerine getiremediği için popülaritesini yitiren görevdeki Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, seçimlerin ikinci turunda karşı karşıya.

    FUTBOL STADINDA MÜNAKAŞA VE VAATLER

    Zelenskiy ve Poroşenko seçimler öncesinde başkent Kiev’deki bir futbol stadyumunda düzenlenen münakaşa  sırasında birbirlerine bir dizi hakaret ve suçlama yöneltmişti. Her iki aday da Ukrayna’nın Batı’yla entegrasyon sürecini devam ettireceklerini vaat ediyor.

    SEÇİLİRSE UKRAYNA İÇİN BİR İLK OLACAK

    Seçimler öncesi yapılan anketlerse Zelenskiy’in Poroşenko’yu açık arayla geçip devlet başkanı seçileceğini gösteriyor. Zafer kazanması halinde, 1991’de bağımsız olmasından bu yana Ukrayna’nın siyasi deneyimi olmayan ilk devlet başkanı olacak. Zira Ukrayna’nın 1991’den beri göreve gelen devlet başkanlarının hepsi, siyasi deneyimi olan kişilerdi. Üçüyse eskiden başbakan görevinde bulunmuştu.

    Ukrayna’da sandık çıkış anketleri sonuçlarının TSİ 20.00’den itibaren yayınlanmaya başlaması bekleniyor.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Çin'in Gobi çölündeki Mars üssü
    Çin’in Gobi çölündeki Mars üssünden kareler
    Karikatür
    Rus vekil: Kuzey Kore’nin silah denemesi kendini hatırlatma amaçlı
    İnfografik
    Paris'teki Notre Dame yangını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet