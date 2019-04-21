Ukrayna'da seçimlerin favorisi Zelenskiy’e oy pusulası cezası

Ukrayna'da polis, devlet başkanlığı seçimlerinin favorisi olan komedyen Vladimir Zelenskiy’e, doldurulmuş oy pusulasını kameralara gösterdiği için para cezası verdi.

Ukrayna’da yayın yapan Pyatiy Kanal televizyonunun haberine göre, oylamanın devam ettiği devlet başkanlığı seçimlerinin favorisi Zelenskiy, oyunu kullanmak için Kiev’deki Morreçflot kolejine gitti.

Zelenskiy kabinde oy pusulasını doldurduktan sonra, görüntü alan gazeteciler dahil odadaki herkese doldurulmuş oy pusulasını gösterdi. Basına yansıyan fotoğraflarda Zelenskiy’in pusulada kendi isminin yer aldığı yeri işaretlediği görülebiliyor.

SEÇİM GİZLİLİĞİ KURALLARININ VE YASALARIN İHLALİ

Doldurulmuş oy pusulasını göstermek ya da fotoğrafını çekmek, Ukrayna’da hem seçim gizliliği kurallarının ihlali hem de kanunlara göre yasak.

Зеленскому выписали штраф за показанный заполненный бюллетень — РТ на русском https://t.co/nhYW4fpZUF — Вячеслав Федоренко (@vgfedorenko) 21 Nisan 2019

SAHANDA YUMURTA, KAHVE VE EMINEM

Ukraynalı Yahudi komedyen Zelenskiy oyunu kullanmadan önce gazetecilere demecinde, iyi bir sabah geçirdiğini, sahanda yumurta yeyip kahve içtiği kahvaltı masasında çocukları ile vakit geçirip ünlü ABD’li rapçi Eminem’in şarkılarını dinlediğini söylemişti.

POPÜLARİTESİNİ KAYBEDEN POROŞENKO İLE DENEYİMSİZ ADAY ZELENSKİY KARŞI KARŞIYA

Kendi oynadığı televizyon dizisinde Ukrayna’nın devlet başkanını canlandıran ancak gerçekte hiç siyasi deneyimi olmayan Zelenskiy ile yolsuzluğun önünü kesme ve halkın yaşam standartlarını yükseltme vaatlerini yerine getiremediği için popülaritesini yitiren görevdeki Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, seçimlerin ikinci turunda karşı karşıya.

FUTBOL STADINDA MÜNAKAŞA VE VAATLER

Zelenskiy ve Poroşenko seçimler öncesinde başkent Kiev’deki bir futbol stadyumunda düzenlenen münakaşa sırasında birbirlerine bir dizi hakaret ve suçlama yöneltmişti. Her iki aday da Ukrayna’nın Batı’yla entegrasyon sürecini devam ettireceklerini vaat ediyor.

SEÇİLİRSE UKRAYNA İÇİN BİR İLK OLACAK

Seçimler öncesi yapılan anketlerse Zelenskiy’in Poroşenko’yu açık arayla geçip devlet başkanı seçileceğini gösteriyor. Zafer kazanması halinde, 1991’de bağımsız olmasından bu yana Ukrayna’nın siyasi deneyimi olmayan ilk devlet başkanı olacak. Zira Ukrayna’nın 1991’den beri göreve gelen devlet başkanlarının hepsi, siyasi deneyimi olan kişilerdi. Üçüyse eskiden başbakan görevinde bulunmuştu.

Ukrayna’da sandık çıkış anketleri sonuçlarının TSİ 20.00’den itibaren yayınlanmaya başlaması bekleniyor.