Yunanistan'da PAOK 34 yıl sonra lig şampiyonluğuna ulaştı

Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK, Selanik’teki Toumba Stadyumu’nda oynanan 29. hafta karşılaşmasında Levadiakos'u konuk etti.

Evgen Shakhov (2), Diego Biseswar, Karol Swiderski ve Fernando Varela'nın golleriyle sahadan 5-0 galip ayrılan Selanik ekibi 77 puana ulaştı ve bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Levadiakos maçına yoğun ilgi gösteren PAOK taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

SON MAÇI DA KAZANIRSA İLK NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLACAK

Ligde yenilgi almayan PAOK, eğer son maçını da kazanırsa 1964’ten bu yana ilk kez namağlup şampiyonluk ilan eden takım olacak.

PAOK, en son 1985'te şampiyonluk yaşamıştı. Daha önce 1976 ve 1985 yıllarında şampiyonluk gören takım, tarihinde üçüncü kez bu zaferi yaşamış oldu.

© REUTERS / ALEXANDROS AVRAMIDIS Yunanistan Süper Ligi’nde Selanik ekibi PAOK, 34 yıl aranın ardından şampiyon oldu.

İki sezondur PAOK'u çalıştıran Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu da, teknik direktörlük kariyerinde ilk lig şampiyonluğuna Yunanistan'da ulaştı.

Lucescu'nun takımı geçen sezon Yunanistan Kupası'nı kazanmış ve ligi de AEK Atina'nın gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. 50 yaşındaki Razvan Lucescu daha önce Rapid Bükreş'in başında iki kez Romanya Kupası kazandı ancak lig şampiyonluğu yaşamadı.