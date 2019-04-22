'Kıbrıslı Rumlar ilk kez Avrupa Parlamentosu'na bir Kıbrıslı Türk seçme yolunda'

The Guardian, Güney Kıbrıs'tan Avrupa Parlamentosu'na (AP) aday olan ve seçim kampanyasını birleşme üzerine kuran Kızılyürek'in AP'ye seçilecek ilk Kıbrıslı Türk olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti.

Uluslararası toplum tarafından 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanınan ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Güney Kıbrıs'ta Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) gelecek ayki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için barış ve birleşme yanlısı akademisyen Niyazi Kızılyürek'i aday gösterdi. AKEL'in 6 adayından biri olan Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek'in seçimi kazanarak adada bir ilke imza atma ihtimali, Batı basınının dikkatini çekti.

Go Go Go Niyazi Kizilyurek



Turkish Cypriot poised to win seat in European parliament elections https://t.co/h7TolChjCd — Gülsüm Alan (@Gulsum_ALAN) 21 Nisan 2019

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© REUTERS / Yiannis Kourtoglou Atlantic Council: NATO'ya üye yapılması Kıbrıs sorununu çözebilir

İngiliz gazetesi The Guardian, Kuzey Kıbrıs tecrit altındayken federal Kıbrıs'ı teşvik etmek adına Güney Kıbrıs'ın AP adaylarından biri olan profesör Kızılyürek'in seçimi kazanmasının beklendiğine dikkat çekti.

The Guardian, seçim kampanyasını iki bölgeli, iki toplumlu birleşme üzerine kuran Kızılyürek'in AP'ye seçilecek ilk Kıbrıslı Türk olması öngörüsü üzerinden, 'bunun bölünmüş ada için bir dönüm noktası' olacağı yorumunu yaptı.

A breath of fresh air. From Cyprus. "Turkish Cypriot poised to win seat in European parliament elections"https://t.co/BBdap11aTV — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) 21 Nisan 2019

Lefkoşe'den Helena Smith'in geçtiği haberde, hem fiziksel hem de psikolojik olarak bölünmüş adada anketlerin Kızılyürek'e geniş çaplı destek gösterdiğine dikkat çekti. Gazeteye konuşan Lefkoşe Üniversitesi siyasi bilimler profesörü Hubert Faustmann şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kıbrıs'ın modern tarihinde bir dönüm noktası olacak. 1963'te anayasal düzenin yıkılmasından beri Kıbrıslı Rumların yönettiği cumhuriyette hiçbir Kıbrıslı Türk seçimle göreve gelmedi. İlk kez Kıbrıslı Türk toplumunun uluslararası bir forumda sesini duyurabikeceğini hissetmesi, son derece sembolik önemde."

Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek dün akşam Değirmenlik Spor Kulubü’nde, ‘Kıbrıs’ta Federal Çözüm ve Avrupa Birliği’ konulu panelde bölge halkıyla buluştu https://t.co/U2iHNYVoxN — Yeniduzen Gazetesi (@YENiDUZEN) 19 Nisan 2019

Bölünme hattının her iki tarafına geçip güneyde Baf'tan kuzeyde Karpaz'a dek her iki toplum nezdinde kampanya çalışması yürüten tek AP adayı olduğuna dikkat çekilen 59 yaşındaki Kızılyürek de "AB bir barış projesidir" vurgusu yaptı.

Güneyde yaşayan ve Kıbrıs Üniversitesi'nde ders veren Türk profesör "Amacım uzlaştırıp yakınlaştırmak. Bunu etnik temel üzerinden değil, fikirlerim üzerinden yapıyorum. Evet, Kıbrıslı Türk'üm, evet Kıbrıslıyım, ama he şeyin üzerine bir federalistim" dedi.

Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimlerine aday olan Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek destekçileri ile Lefkoşa’da buluştu. https://t.co/gZpXGwHq9F — Yeniduzen Gazetesi (@YENiDUZEN) 18 Nisan 2019

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