'Kıbrıslı Rumlar ilk kez Avrupa Parlamentosu'na bir Kıbrıslı Türk seçme yolunda'

Uluslararası toplum tarafından 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanınan ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Güney Kıbrıs'ta Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) gelecek ayki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için barış ve birleşme yanlısı akademisyen Niyazi Kızılyürek'i aday gösterdi. AKEL'in 6 adayından biri olan Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek'in seçimi kazanarak adada bir ilke imza atma ihtimali, Batı basınının dikkatini çekti.
Go Go Go Niyazi Kizilyurek— Gülsüm Alan (@Gulsum_ALAN) 21 Nisan 2019
Turkish Cypriot poised to win seat in European parliament elections https://t.co/h7TolChjCd
The Guardian, seçim kampanyasını iki bölgeli, iki toplumlu birleşme üzerine kuran Kızılyürek'in AP'ye seçilecek ilk Kıbrıslı Türk olması öngörüsü üzerinden, 'bunun bölünmüş ada için bir dönüm noktası' olacağı yorumunu yaptı.
A breath of fresh air. From Cyprus. "Turkish Cypriot poised to win seat in European parliament elections"https://t.co/BBdap11aTV— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) 21 Nisan 2019
"Kıbrıs'ın modern tarihinde bir dönüm noktası olacak. 1963'te anayasal düzenin yıkılmasından beri Kıbrıslı Rumların yönettiği cumhuriyette hiçbir Kıbrıslı Türk seçimle göreve gelmedi. İlk kez Kıbrıslı Türk toplumunun uluslararası bir forumda sesini duyurabikeceğini hissetmesi, son derece sembolik önemde."
Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek dün akşam Değirmenlik Spor Kulubü’nde, ‘Kıbrıs’ta Federal Çözüm ve Avrupa Birliği’ konulu panelde bölge halkıyla buluştu https://t.co/U2iHNYVoxN— Yeniduzen Gazetesi (@YENiDUZEN) 19 Nisan 2019
Güneyde yaşayan ve Kıbrıs Üniversitesi'nde ders veren Türk profesör "Amacım uzlaştırıp yakınlaştırmak. Bunu etnik temel üzerinden değil, fikirlerim üzerinden yapıyorum. Evet, Kıbrıslı Türk'üm, evet Kıbrıslıyım, ama he şeyin üzerine bir federalistim" dedi.
Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimlerine aday olan Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek destekçileri ile Lefkoşa’da buluştu. https://t.co/gZpXGwHq9F— Yeniduzen Gazetesi (@YENiDUZEN) 18 Nisan 2019
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