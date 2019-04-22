Çığ felaketinde kaybolan dünyanın en iyi üç dağcısının cansız bedenlerine ulaşıldı

Avusturyalı dağcılar Lama (28) ve Auer (35) ile ABD'li dağcı Roskelly (36)'dan uzun süre haber alınamayınca arama çalışmalarına başlandı ve üç arkadaşın ölme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Kanada'dan yapılan açıklamaya göre, üç dağcının cansız bedeni Rocky Dağları yakınlarında yer alan Banff Ulusal Parkı'nda bulundu.
Üç dağcı, oldukça zor bir yol olan Howse Geçidi'ne tırmanmayı hedefliyordu.
Desaparecen tres de los mejores alpinistas del mundo tras una avalancha— Mezquite (@MezquiteTRC) April 20, 2019
Las autoridades perdieron el rastro de David Lama, Hansjörg Auer y Jess Roskelley luego de que se produjera un desplazamiento de nieve mientras escalaban el Howse Peak en Canadá. pic.twitter.com/Zeye2sDzo9
20 YAŞINDA EVEREST'E TIRMANMIŞTI
Jess Roskelly, ABD'nin en iyi dağcılarından John Roskelley'nin oğluydu. Baba ve oğul, 2003'te Everest Dağı'na tırmanmışlardı ve o sırada 20 yaşında olan Jess, Everest'e tırmanan en genç dağcı olmuştu.
Auer ve Lama'nın isimleri ise Avustralya'nın en iyi dağcıları arasında ilk sırada yer alıyordu.
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