Zelenskiy'den Donbass'taki çatışmaları 'güçlü enformasyon harbi' ile sonlandırma vaadi

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu henüz resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 73'ünü alarak önde tamamlayan komedyen Vladimir Zelenskiy, Donbass'ta beş yıldır yaşanan çatışmaları sonlandırmak için çok güçlü bir enformasyon harbi yürüteceklerini söyledi.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Ukrayna'da sandıktan açık ara farkla komedyen Zelenskiy çıktı

Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun yenilgisine işaret eden seçim sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından Kiev'de bir basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, ülkenin güneydoğusundaki çatışmaları sonlandırmak için kısa süre içinde bir plan hazırlayacaklarını vaat ederek, gazetecilere bu kapsamda yürütülecek 'güçlü enformasyon harbine' katkı sunma çağrısı yaptı.

'MİNSK SÜRECİNİ YENİDEN BAŞLATACAĞIZ'

Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'dan oluşan Normandiya formatı dahilinde hareket edeceklerini kaydeden Zelenskiy, Minsk sürecini yeniden başlatacaklarını belirtti.

'POROŞENKO'YU HALKA SORARIM'

Zelenskiy'e, seçimleri kaybeden Poroşenko'ya bir görev verip vermeyeceği de soruldu.

Zelenskiy, "Onu atamamı mı istiyorsunuz? Halka soracağım. Eğer halk Poroşenko'yu bir görevde görmek istediğini söylerse, olabilir, bilmiyorum" yanıtını verdi.

Bununla birlikte Zelenskiy, yeni isimlere öncelik vermek istediğini sözlerine ekledi.

Zelenskiy'in yeni ekibini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Zelenskiy'in basın toplantısı sırasında hem Ukraynaca, hem de Rusçayı kullanması dikkat çekti. Ünlü komedyen, nadiren de olsa İngilizce konuştu.