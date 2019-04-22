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21:26 22 Nisan 2019
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    Vladimir Zelenskiy seçim zaferini kutlarken

    Rusya, Ukrayna'daki Zelenskiy döneminden ne beklemeli?

    © REUTERS / Valentyn Ogirenko
    Avrupa
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    Ukrayna'da ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy'in zaferiyle sonuçlanan devlet başkanlığı seçimleri, Rus basınında geniş yer buldu. Gazeteler, 'Rusya, Ukrayna'daki Zelenskiy döneminden ne beklemeli?' sorusuna yanıt aradı.

    Vladimir Zelenskiy seçim zaferini kutlarken
    © REUTERS / Valentyn Ogirenko
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    Vedomosti gazetesine konuşan uzmanlar, kökten bir iyileşme beklenmemesi gerektiğini ancak Zelenskiy'in Moskova'ya uzlaşma şansının daha yüksek olduğunu belirtti.

    Sosyo-Ekonomik ve Politik Araştırmalar Enstitüsü Vakfı Başkanı Dmitriy Badovskiy, Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'yı üçe katlayan Zelenskiy'in daha çok tepki oylarıyla bu sonuca ulaştığının altını çizdi. 

    'RUSYA KARŞITI SÖYLEM AZALIR'

    Ukraynalı siyaset bilimci Vadim Karasev, Zelenskiy'in seçilmesi sonrası Ukrayna'da Rusya karşıtı söylemin azalacağından emin. "Poroşenko, şaşalı sözleri ve hakaret edici ifadeleri seviyordu. Bu, son yıllardaki seçmen kitlesini oluşturan radikaller önünde güvenini artırıyordu" diyen Karasev, Zelenskiy'in seçmen kitlesinin farklı olduğunu, bu grubun barış ve huzurun yanı sıra Rusya'yla dostluk olmasa bile, savaşsız bir süreç istediğini vurguladı. 

    © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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    'PUTİN'E BAĞLI'

    Ukraynalı siyaset bilimci Vladimir Fesenko'ya göre iki ülke arasındaki ilişkilerin değişmesi Zelenskiy'e değil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlı. 

    Kökten değişiklikler beklenmemesi gerektiğini savunan Fesenko, gerçekleşmesi muhtemel en iyi şeyin, siyasi ve askeri çatışmadan soğuk savaşa geçilmesi olacağını kaydetti.

    Rus uzmanlar da, ilişkilerde çok fazla değişiklik beklemiyor. 

    'RUSYA KARŞITI TUTUM DEVAM EDER'

    Siyaset bilimci Yevgeniy Minçenko, devlet başkanı kim olursa olsun, Ukrayna'nın Rusya karşıtı konumunun devam edeceğini söyledi.

    Zelenskiy'in halihazırda Rusya'ya 'enformasyon harbi' ilan ettiğini ve bunun başarılı olabileceğini belirten Minçenko, "Zelenskiy, farklı bir neslin siyasetçisi. Yaratıcı kişilerden oluşan ekibi, daha ilgi çekici bir ürün ortaya koyabilir. Bu, Rusya için ciddi bir meydan okuma olacak" diye konuştu. 

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    © Fotoğraf : Twitter
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    'RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNE BAĞLI'

    Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi'nden Aleksandr Guşin, değişimin Rusya-ABD ilişkilerine bağlı olduğunu öne sürdü. Guşin, Zelenskiy'in arkasında duran Ukraynalı oligark İgor Kolomoyskiy'in tutumunun da etkili olacağını vurguladı. 

    'YENİ GERİLİM NOKTALARI DOĞABİLİR'

    Siyaset bilimci Aleksey Çesnakov, "Zelenskiy, Rusya karşıtı olan ve Moskova'nın tutumuyla tamamen çelişen açıklamalar yaptı. Zelenskiy'in söyleminde radikal değişik yapması beklenemez. Ukraynalı sağcılar, rövanş almaya çalışacaktır ve bu nedenle yeni gerilim noktaları doğabilir" değerlendirmesinde bulundu.

    Ukrayna'da dün yapılan seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Zelenskiy, oyların yaklaşık yüzde 73'ünü, Poroşenko ise yüzde 25'ini aldı.

    Etiketler:
    Pyotr Poroşenko, seçim, Vladimir Putin, Vladimir Zelenskiy, ukrayna, Rusya
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