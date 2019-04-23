Avusturya koalisyon hükümeti, göçmenleri sıçana benzeten şiirle sarsıldı

Aşırı sağcı FPÖ lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, sıçanlı şiirin yazarı Christian Schilcher'in hem parti üyeliğinden hem de Braunau am Inn kasabasının belediye başkan yardımcılığı görevinden istifasını duyurdu. Yukarı Avusturya eyaletinin Almanya sınırındaki Braunau am Inn, Nazi lideri Adolf Hitler'in doğum yeri.

FPÖ'nün bölgesel gazetesinde yayımlanan 'Kasaba Sıçanı (Kanalizasyondan gelen kemirici hayvan)' isimli şiirde, yeraltında ailesiyle yaşayıp giden bir sıçanın ağzından misafir adı altında göçmen sıçanların gelmesinden rahatsızlık dile getiriliyor, göçmenler 'eğitimsiz' ve 'kültürsüz' diye niteleniyor ve kültürlerin karışmaması gerektiği, aksi takdirde çarpıklığın ortaya çıkacağı savunuluyor. Yeni gelenlerin halihazırdakilerin yaşam biçimine uymamaları halinde derhal çekip gitmeleri isteniyor.

Das ist doch alles nicht normal! Die #FPÖ mit einem „Ostergruß“ und einem „Gedicht“ namens „Die Stadtratte - Nagetier mit Kanalisationshintergrund!“ Diese niederträchtige, menschenverachtende Partei sitzt in der Regierung und der Kanzler schweigt und schweigt und schweigt... pic.twitter.com/xbd8pV427O — Mirza Buljubasic (@mib_1990) 21 Nisan 2019

© REUTERS / Ints Kalnins Avusturya Başbakanı Kurz: Güvenlik hapsini tehlike arz eden ilticacılara yönelik hayata geçirmek istiyoruz

Açıkça Nazi söylemi içeren böyle bir şiirin hükümet ortağının yayın organında basılması, anamuhalefetteki merkez sol kanadın şiddetli tepkisini çekti ve büyük tartışma kopardı.

Muhafazakar Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) lideri ve Başbakan Sebastian Kurz, şiirdeki kelime seçimlerinin 'iğrenç, insanlıkdışı ve derinden ırkçı' olduğu çıkışını yaptı.

Başbakan Kurz, ortağı FPÖ'nün Yukarı Avusturya teşkilatına derhal ve kesin bir dille şiirle arasına mesafe koyması uyarısı yaptı.

ŞAİR NE DEMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

FPÖ'den partiye zarar vermemek için kendi isteğiyle ayrıldığı söylenen Schilcher, şiirle sadece provokatif olmaya çalıştığı, ama kimseyi aşağılamayı ya da yaralamayı amaçlamadığı savunmasını yaptı.

Sıçan-insan alegorisi yapmanın bir talihsizlik olmanın ötesinde tarihi bir yük taşıdığını kabul ettiğini dile getiren 'Kasaba Sıçanı'nın yazarı, "Ben sadece şunu söylemek istemiştim: Bize gelen ve yasalarımıza uyan bizim bir parçamız olabilir, yasalarımızı ve geleneklerimizi suiistimal eden ve hatta çiğneyen ise parçamız olamaz" dedi.

'KARŞIMIZA ALIP ANLATTIK, ANLADI'

FPÖ'nün Yukarı Avusturya teşkilatı başkanı Erwin Schreiner de tarihi bir yük taşıyan sıçan-insan alegorisi içeren şiirin 'zevksizlik' olduğunu, bu kadar ciddi bir konuya bu şekilde yaklaşmanın fiyaskoya yol açtığını ve reddedilmesi gerektiğini dile getirdi.

Schreiner, eyalet teşkilatı olarak Schilcher'i karşılarına alıp ciddi bir konuşma yaptıklarını, şiirin yazarının durumu anladığını, dikkat, hassasiyet gösteren, tümüyle haklı eleştirilerde bulunan herkese teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

'FPÖ İLKELERİNE AYKIRI'

Yabancı, göçmen ve İslam karşıtı geçmişiyle hatırlanan Başbakan Yardımcısı Strache de Schilcher'in 'kelimenin tam anlamıyla siyasi çöplüğe girdiğini' söyleyip bu 'kabahatin' FPÖ ilkelerine uygun olmadığını savundu.