Kayıt
19:01 23 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Sebastian Kurz- Heinz Christian Strache

    Avusturya koalisyon hükümeti, göçmenleri sıçana benzeten şiirle sarsıldı

    © AFP 2019 / ROLAND SCHLAGER
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    1 0 0

    Avusturya'da koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortağı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) bir üyesinin göçmenleri farelere benzeten şiir yayımlaması, siyaseti karıştırdı.

    Aşırı sağcı FPÖ lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, sıçanlı şiirin yazarı Christian Schilcher'in hem parti üyeliğinden hem de Braunau am Inn kasabasının belediye başkan yardımcılığı görevinden istifasını duyurdu. Yukarı Avusturya eyaletinin Almanya sınırındaki Braunau am Inn, Nazi lideri Adolf Hitler'in doğum yeri. 

    Yeni Zelanda'da cami saldırılarını gerçekleştiren Avustralya doğumlu Brenton Tarrant
    © REUTERS /
    Yeni Zelanda'daki saldırganın Avusturya bağlantısı tespit edildi

    FPÖ'nün bölgesel gazetesinde yayımlanan 'Kasaba Sıçanı (Kanalizasyondan gelen kemirici hayvan)' isimli şiirde, yeraltında ailesiyle yaşayıp giden bir sıçanın ağzından misafir adı altında göçmen sıçanların gelmesinden rahatsızlık dile getiriliyor, göçmenler 'eğitimsiz' ve 'kültürsüz' diye niteleniyor ve kültürlerin karışmaması gerektiği, aksi takdirde çarpıklığın ortaya çıkacağı savunuluyor.  Yeni gelenlerin halihazırdakilerin yaşam biçimine uymamaları halinde derhal çekip gitmeleri isteniyor. 

    Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz
    © REUTERS / Ints Kalnins
    Avusturya Başbakanı Kurz: Güvenlik hapsini tehlike arz eden ilticacılara yönelik hayata geçirmek istiyoruz
    Açıkça Nazi söylemi içeren böyle bir şiirin hükümet ortağının yayın organında basılması, anamuhalefetteki merkez sol kanadın şiddetli tepkisini çekti ve büyük tartışma kopardı.

    Muhafazakar Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) lideri ve Başbakan Sebastian Kurz, şiirdeki kelime seçimlerinin 'iğrenç, insanlıkdışı ve derinden ırkçı' olduğu çıkışını yaptı.

    Başbakan Kurz, ortağı FPÖ'nün Yukarı Avusturya teşkilatına derhal ve kesin bir dille şiirle arasına mesafe koyması uyarısı yaptı. 

    ŞAİR NE DEMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

    FPÖ'den partiye zarar vermemek için kendi isteğiyle ayrıldığı söylenen Schilcher, şiirle sadece provokatif olmaya çalıştığı, ama kimseyi aşağılamayı ya da yaralamayı amaçlamadığı savunmasını yaptı. 

    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz
    © AP Photo / Sven Hoppe/dpa
    'Bozkurt işareti' yasağı protestolarına Avusturya Başbakanı'ndan tepki: Yılmayacağız

    Sıçan-insan alegorisi yapmanın bir talihsizlik olmanın ötesinde tarihi bir yük taşıdığını kabul ettiğini dile getiren 'Kasaba Sıçanı'nın yazarı, "Ben sadece şunu söylemek istemiştim: Bize gelen ve yasalarımıza uyan bizim bir parçamız olabilir, yasalarımızı ve geleneklerimizi suiistimal eden ve hatta çiğneyen ise parçamız olamaz" dedi.  

    'KARŞIMIZA ALIP ANLATTIK, ANLADI'

    FPÖ'nün Yukarı Avusturya teşkilatı başkanı Erwin Schreiner de tarihi bir yük taşıyan sıçan-insan alegorisi içeren şiirin 'zevksizlik' olduğunu, bu kadar ciddi bir konuya bu şekilde yaklaşmanın fiyaskoya yol açtığını ve reddedilmesi gerektiğini dile getirdi. 

    bozkurt
    © AFP 2019 /
    Çavuşoğlu: Avusturya Dışişleri Bakanı'na 'Kusura bakma, geldiğim zaman bu işareti ilk ben yapacağım, yasağı deleceğim' dedim
    Schreiner, eyalet teşkilatı olarak Schilcher'i karşılarına alıp ciddi bir konuşma yaptıklarını, şiirin yazarının durumu anladığını, dikkat, hassasiyet gösteren, tümüyle haklı eleştirilerde bulunan herkese teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi. 

    'FPÖ İLKELERİNE AYKIRI'

    Yabancı, göçmen ve İslam karşıtı geçmişiyle hatırlanan Başbakan Yardımcısı Strache de Schilcher'in 'kelimenin tam anlamıyla siyasi çöplüğe girdiğini' söyleyip bu 'kabahatin' FPÖ ilkelerine uygun olmadığını savundu. 

    Etiketler:
    Adolf Hitler, Sebastian Kurz, Heinz-Christian Strache, Avusturya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisikletle gitti
    Karikatür
    'ABD, Türkiye'deki üslerini Yunanistan'a taşıyabilir'
    İnfografik
    Türkiye'nin doğalgaz ithalatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet