Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Zelenskiy'e tebrik

Sibiga, "Ekümenik Patrik Bartholomeos, Zelenskiy’i Ukrayna devlet başkanı seçilmesi vesilesiyle tebrik etti. Kilise Ana, Ukrayna’daki gelişimi kaydederek reformların devamı için hayırduasını verdi ve Ukrayna halkının saadetini ve manevi refahını desteklemeye devam edeceğini kaydetti" diye yazdı.
Й.В. Вселенський Патріарх Варфоломій привітав В.Зеленського з обранням Президентом України. Матір-Церква відзначає досягнутий Україною прогрес, благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню 🇺🇦народу pic.twitter.com/Ni13MaebXl— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 24, 2019
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