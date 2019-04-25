Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Zelenskiy'e tebrik

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Vladimir Zelenskiy’i tebrik ederek patrikliğin Ukrayna halkına desteğini teyit ettiği belirtildi.

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Sibiga, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bartholomeos’un imzasını taşıyan ve Zelenskiy’e hitaben yazılan mektubu yayımladı.

Sibiga, "Ekümenik Patrik Bartholomeos, Zelenskiy’i Ukrayna devlet başkanı seçilmesi vesilesiyle tebrik etti. Kilise Ana, Ukrayna’daki gelişimi kaydederek reformların devamı için hayırduasını verdi ve Ukrayna halkının saadetini ve manevi refahını desteklemeye devam edeceğini kaydetti" diye yazdı.