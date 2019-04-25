AB ülkelerine yapılan sığınma talebi yüzde 40 azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (EUROSTAT) açıkladığı verilere göre, 2018 yılında AB ülkelerine yapılan sığınma talebi sayısında 2017'ye göre yüzde 40 oranında düşüş yaşandı.

© AA / Arşiv AB, sığınmacı alan ülkeye para vermeyi teklif etti

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı istatistik ajansı Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT), AB ülkelerine yapılan sığınma başvurularını inceledi.

Ajansa göre, 2018 yılında AB ülkelerine 300 binden fazla sığınma başvurusu yapıldı. Bu oran, 2017 yılının oranlarına göre yüzde 40 daha düşük.

Açıklamada, 2018 yılında 333 bin 400 civarında kişinin uluslararası korunmaya uygun bulunduğunu açıkladı. Bu kişiler arasında çoğunluğu ise ülkelerindeki çatışma ortamından kaçan Suriyeliler, Afganlar ve Iraklılar oluşturuyor.

ALMANYA, İTALYA VE FRANSA BİRİNCİ

Ajans, 96 bin 100 Suriyeliden 67 bininin 'iyi niyetli sığınmacı' olarak tanımlandığını ve Almanya'ya sığınma hakkı tanındığını açıkladı.

Açıklanan verilere göre Avrupa'da en çok sığınmacı alan ülkeler ise Almanya, İtalya ve Fransa'dan oluşuyor.

2015'te 1 milyondan fazla sığınmacının AB sınırları içerisine girdiği belirtilirken, bu sayının Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a kıyasla daha az olduğu ifade edildi.

Öte yandan, sığınmacılar siyasi krizlere de neden oldu ve sığınmacılar AB içerisindeki tartışmalarda önemli bir konu haline geldi.