Bulgaristan hükümeti, Başmüftülüğe 3 milyon euro tahsis etme kararını onayladı

Bulgaristan hükümetinin, Başmüftülüğe yaklaşık 3 milyon euroluk bir meblağın tahsis edilmesi ile ilgili kararı onayladığı bildirildi.

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BNR haber sitesinin hükümetin basın dairesinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Bulgaristan hükümetinin devlet bütçesinden ülkedeki dini kurumlara 21 milyon leva (yaklaşık 10 milyon euro) tahsis edilmesi ile ilgili kararı onayladığı belirtildi.

Habere göre bu meblağdan 15 milyon leva (yaklaşık 7.7 milyon euro) Bulgaristan Ortodoks Kilisesi’ne, 5 milyon 770 bin leva (yaklaşık 3 milyon euro) ise Bulgaristan Başmüftülügü’ne tahsis edilecek.

Hükümet oturumunda konuşan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bu paraların din görevlilerinin aldıkları maaşlara zam için kullanılacağını belirtti. Borisov, “Bu paralar, söz verdiğimiz gibi Kutsal Sinod’a, Başmüftülüğe ve diğer kurumalara tahsis edilecek” diye konuştu.

Daha önce Bulgaristan Başmüftülüğü’nden yapılan açıklamada, ülkedeki imamların maaşlarına önümüzdeki aydan itibaren yüzde 20 zam yapılmasının beklendiği belirtilmişti.