Bulgaristan hükümeti, Başmüftülüğe 3 milyon euro tahsis etme kararını onayladı

Habere göre bu meblağdan 15 milyon leva (yaklaşık 7.7 milyon euro) Bulgaristan Ortodoks Kilisesi’ne, 5 milyon 770 bin leva (yaklaşık 3 milyon euro) ise Bulgaristan Başmüftülügü’ne tahsis edilecek.
Hükümet oturumunda konuşan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bu paraların din görevlilerinin aldıkları maaşlara zam için kullanılacağını belirtti. Borisov, “Bu paralar, söz verdiğimiz gibi Kutsal Sinod’a, Başmüftülüğe ve diğer kurumalara tahsis edilecek” diye konuştu.
Daha önce Bulgaristan Başmüftülüğü’nden yapılan açıklamada, ülkedeki imamların maaşlarına önümüzdeki aydan itibaren yüzde 20 zam yapılmasının beklendiği belirtilmişti.
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