Hesaplama hatası yüzünden 8 ay fazla hapis yattı: Her gün için 85 euro tazminat talep edebilecek

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre, Rotterdam kentindeki De Schie Hapishanesi'nde kalan mahkumun cezasının infazı ile ilgili işlem yapılırken gözaltında kaldığı süre hesaba katılmadı.

12 Mart'ta fark edilen hata yüzünden söz konusu mahkum 236 gün fazla hapis yattı.

İşlem hatasını kendisini de fark etmeyen mahkumun cezaevinde fazladan yattığı her bir gün için 85 euro tazminat isteyebileceği belirtildi.