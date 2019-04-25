Hesaplama hatası yüzünden 8 ay fazla hapis yattı: Her gün için 85 euro tazminat talep edebilecek

12 Mart'ta fark edilen hata yüzünden söz konusu mahkum 236 gün fazla hapis yattı.
İşlem hatasını kendisini de fark etmeyen mahkumun cezaevinde fazladan yattığı her bir gün için 85 euro tazminat isteyebileceği belirtildi.
Hollanda'da bir mahkumun, 'işlem hatası' yüzünden yaklaşık 8 ay fazla hapis yattığı ortaya çıktı.
12 Mart'ta fark edilen hata yüzünden söz konusu mahkum 236 gün fazla hapis yattı.
İşlem hatasını kendisini de fark etmeyen mahkumun cezaevinde fazladan yattığı her bir gün için 85 euro tazminat isteyebileceği belirtildi.
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