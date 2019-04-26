İtalya İçişleri Bakanı Salvini: Avrupa’da Türkiye'yi değil Rusya’yı görmek isterdim

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, birleşik Avrupa içinde, uzun zamandır Avrupa Birliği kapısında bekleyen Türkiye’yi değil, kültürü ve tarihi Avrupa’ya daha yakın Rusya’yı görmeyi tercih ettiğini belirtti.

© REUTERS / Pavel Rebrov İtalya hükümeti, Kırım'ın statüsünü tartışmaya hazır

Salvini, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’ya uygulanan yaptırımları değerlendirdi.

Bu konuda tutumunun her zaman açık olduğunu kaydeden Salvini, “Bazı medya halen güya tutumum için aldığım rubleleri arıyor. Oysa bunu tamamen ücretsiz yapıyorum, çünkü Rusya’ya uygulanan yaptırımlar hiçbir işe yaramıyor, hatta İtalya ekonomisine ve Avrupa kıtasındaki sorunların çözümüne zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Salvini, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin AB üyeliğine destek vermek yerine doğrusunu söylemek gerekirse Rusya’nın Avrupa topluluğuna girmesini tercih ederim. Rusya tarihimize, kültürümüze, ekonomimize, geleneklerimize Türkiye’den çok daha yakın. Türkleri AB’ye girmeye ikna etmek için onlarca yıldır milyarlarca euro harcıyoruz, oysa Türkiye’nin Avrupa ile ortak hiçbir yanı yok”.

Salvini, Rusya’ya yaptırımların iptal edilmesinin en koyu destekçilerinden biri.



Daha önce İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Rusya’ya uygulanan ama İtalya ekonomisine büyük zarar veren yaptırımların iptal edilmesi yönünde çalışmaları sürdürdüklerini dile getirmişti.