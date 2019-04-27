Sarı Yelekler, gösterilerin 24. haftasında: 'Şimdiye dek 90'a yakın gazeteciye polis şiddeti uygulandı'

Macron'un perşembe günü taleplerine ilişkin yaptığı açıklamaları yetersiz bulan Sarı Yelekler, gösterilerin 24'üncü haftasında başta başkent Paris olmak üzere birçok şehirde sokaklara döküldü.

© AP Photo / Michel Euler Sarı Yelekler protestoları 23. haftasına girdi: En az 128 gözaltı

Paris'te Montparnasse Meydanı'nda toplanan göstericiler, İtalya Meydanı'na kadar yürüdü. Eyleme aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi lideri Jean-Luc Melenchon ve ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) destek verdi.

Diğer bir grup eylemci de TF1 ve BFMTV kanallarının Paris'teki merkezlerinin önünde protesto eylemi yaptı. Göstericiler daha sonra Republique Meydanı'na kadar yürüdü.

PARİS EMNİYETİ: 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösterilerde 14 kişinin gözaltına alındığı, 13 bin 500 kişinin de üst araması ve kimlik kontrolünün yapıldığı bildirildi. Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali ve çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

STRAZBURG: 26 GÖZALTI

Strazburg'da ise Bordeaux Meydanı'nda gösteri düzenleyen eylemcilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, taş ve şişe atan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi. Eylemde 26 kişinin gözaltına alındığı ve birçok kişinin yaralandığı bildirilirken, göstericilerin Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ve çevresinde gösteri yapmasına ise izin verilmedi.

Lyon, Rouen ve Marsilya gibi kentlerde de eylemler yapıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 23 BİN 600 KİŞİ KATILDI

Ülke çapında düzenlenen gösterilere İçişleri Bakanlığının verilerine göre 23 bin 600, Sarı Yelekler'e göre ise 60 bin 132 kişi katıldı.

'GAZETECİLERE YÖNELİK ŞİDDETİN ARTMASI ÜRPERTİCİ'

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünden (RSF) yapılan yazılı açıklamada, Sarı Yelekler'in eylemlerinin başladığı günden bu yana 90'a yakın gazetecinin polis şiddetine maruz kaldığı vurgulanmıştı. Açıklamada, polise, gazetecilere ve basın özgürlüğüne saygı duyma çağrısında bulunulmuştu. RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, yaptığı açıklamada, "Gazetecilere yönelik polis şiddetinin artması ürpertici." demişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekler'in gösterilerinin sebebi olan sorunlara çözüm bulmak için ülke çapında düzenlenen 'ulusal müzakere' toplantılarının ardından perşembe günü 2,5 saat süren basın toplantısı düzenlemişti.

Macron, çalışan vatandaşların ödemesi gereken gelir vergisinin düşürüleceğini ve şirketlerin ödemesi gereken bazı vergilerin kaldırılacağını açıklamıştı.

PROTESTOLARDA ŞİMDİYE DEK 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, bine yakın göstericiye de hapis cezası verildi.